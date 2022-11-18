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Беларусь предложила ООН осудить незаконные санкции

18.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Западные санкции в отношении Беларуси неправомерны, в этом вопросе ООН должна занять принципиальную позицию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич на заседании Совета по устойчивому развитию, передает телеканал «МИР 24».

Накануне Беларусь направила в ООН письмо с требованием следовать уставу организации и осудить незаконные ограничения, которые ввели западные страны. Но экономика страны быстро трансформируется – поменялись логистические цепочки, рынки поставок и сбыта.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы международные структуры серьезным образом приняли во внимание развязанную против Беларуси санкционную кампанию и учитывали этот вопрос в глобальных исследованиях, в региональных оценках и в национальных рейтингах», – сказал Амбразевич.

«Практически экономика восстановилась, и мы видим на сегодня положительные тенденции. Положительный вклад, естественно, внесло сельское хозяйство, восстановлен промышленный комплекс и уже практически три месяца демонстрируется траектория восстановления», – отметила заместитель министра экономики Беларуси Татьяна Бранцевич.

В рейтинге ООН среди стран по достижению целей в области устойчивого развития Беларусь занимает 34 место из 163 государств.



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В рейтинге стран по достижению целей в области устойчивого развития Беларусь занимает 34 место из 163.
 
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