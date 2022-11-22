Запрет на рост цен: что дальше?

Источник материала: ProBusiness

Клуб Про бизнес продолжает следить за ситуацией вокруг запрета на роста цен на многие категории товаров. Уже официально опубликовано постановление Совета министров № 713 «О системе регулирования цен», каждую неделю появляются новые разъяснения госорганов для компаний и ИП. Тем не менее, пока бизнесу не ясно до конца, как работать в новых условиях.

По многочисленным просьбам нашей аудитории, 25 ноября Клуб Про бизнес организует новую встречу-диалог, на которой мы продолжим разбираться в теме. Специально приглашенный эксперт — Светлана Малинина (главный бухгалтер, СFO, известный бухгалтер для блогеров). Место проведения: бизнес-центр CAMPUS, конференц-зал (2-й этаж).



Светлана Малинина. Фото из личного архива

Регистрация на встречу стартует в 18−20.

Встреча начинается в 19−00, с экспертного обзора. Несколько ключевых тезисов:

• Постановление N713 — как работать в 2023?

• Как определить, попал товар под регулирование цен или нет

• Пример расчета цен

• Как согласовывать цены: ассортиментный перечень и т.д.

В 20−00, после завершения выступления, Светлана Малинина ответит на вопросы гостей тематической встречи.

Уважаемые участники! Обращаем внимание: тематическая встреча пройдет в новом бизнес-центре CAMPUS, 2-й этаж (Минск, ул. Я. Коласа 73, корпус 3). Подробный маршрут можно найти по этой ссылке .

⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба





Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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Генеральный партнер Клуба 2022:





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