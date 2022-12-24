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В суперспринте на этапе Кубка Содружества победила биатлонистка из Беларуси Алимбекова

24.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани, в суперспринте выиграла биатлонистка из Беларуси Динара Алимбекова. На четырех огневых рубежах она промахнулась трижды, а пробежала дистанцию за 21 минуту и 37,9 секунд.

На втором месте оказалась россиянка Наталья Герблова, преодолевшая дистанцию также с тремя промахами и с результатом плюс 11,4. Третье место у россиянки Елизаветы Каплина: пять промахов и плюс 22,4.

Тамаа Дербушева – четвертая, Анастасия Гореева – шестая, Ирина Казакевич – седьмая, а Виктория Сливко – восьмая.

Этап Кубка Содружества, в котором принимают участие россияне и белорусы, проходит в Рязани 24-25 декабря.

Ранее сообщалось, что биатлонист из России Максим Цветков выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону.



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На четырех огневых рубежах она промахнулась трижды, а пробежала дистанцию за 21 минуту и 37,9 секунд.
 
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