В суперспринте на этапе Кубка Содружества победила биатлонистка из Беларуси Алимбекова

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани, в суперспринте выиграла биатлонистка из Беларуси Динара Алимбекова. На четырех огневых рубежах она промахнулась трижды, а пробежала дистанцию за 21 минуту и 37,9 секунд.

На втором месте оказалась россиянка Наталья Герблова, преодолевшая дистанцию также с тремя промахами и с результатом плюс 11,4. Третье место у россиянки Елизаветы Каплина: пять промахов и плюс 22,4.

Тамаа Дербушева – четвертая, Анастасия Гореева – шестая, Ирина Казакевич – седьмая, а Виктория Сливко – восьмая.

Этап Кубка Содружества, в котором принимают участие россияне и белорусы, проходит в Рязани 24-25 декабря.