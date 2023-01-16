Зимние закаливающие забеги набирают популярность в Беларуси

«Сегодня интерес больше любительский. Участвую, чтобы праздничную атмосферу ощутить, чтобы посмотреть на других, своих знакомых товарищей встретить, с ними пообщаться. Если постоянно бегаешь на улице, все равно иммунитет будет укрепляться, и для организма будет польза», – поделился участник забега Сергей.

Закаленным оказался и победитель дистанции в девять километров. Ее Игорь Шумский преодолел за 31 минуту.

«Я со школы бегаю. Сейчас стараюсь тоже, когда есть время после работы. Бег – это жизнь! Без бега я не могу. Я для себя бегал, а вот решил в 37 лет вспомнить молодость», – сказал Игорь Шумский.



На улице всего плюс два и сильный ветер. Но на финише можно как следует согреться.

«А в конце закал-пробежки – горячий чай. Я хоть и не бежала, но очень замерзла. Представляю, как замерзли бегуны», – отметила корреспондент Елизавета Проявенко.



После финала 15-километровки по традиции провели потешный забег. Он хоть и короткий, но непростой – бежать нужно в валенках или в мешке.



Каждому участнику – медаль, победителям – призы, но Гран-при в виде закаленного иммунитета получили все.