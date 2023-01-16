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Зимние закаливающие забеги набирают популярность в Беларуси

16.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается сезон закаляющих пробежек. Полторы сотни участников вышли на старт без теплых курток и даже без футболок. Не холодно ли бежать при минусовой температуре, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Здесь нет ограничений по возрасту и полу, да и соревновательный элемент только для азарта. Главное – привлечь к спорту и закалке больше белорусов. У некоторых бегать в мороз раздетыми – уже привычка.

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Победителя трехкилометровой дистанции фортуна обласкала еще перед началом забега. На старте ему достался счастливый номер – три единицы. Вот и до финиша он добрался первым. Бегает Сергей уже 15 лет, говорит, что легкая атлетика для него – любимое хобби.

«Сегодня интерес больше любительский. Участвую, чтобы праздничную атмосферу ощутить, чтобы посмотреть на других, своих знакомых товарищей встретить, с ними пообщаться. Если постоянно бегаешь на улице, все равно иммунитет будет укрепляться, и для организма будет польза», – поделился участник забега Сергей.

Закаленным оказался и победитель дистанции в девять километров. Ее Игорь Шумский преодолел за 31 минуту.

«Я со школы бегаю. Сейчас стараюсь тоже, когда есть время после работы. Бег – это жизнь! Без бега я не могу. Я для себя бегал, а вот решил в 37 лет вспомнить молодость», – сказал Игорь Шумский.

На улице всего плюс два и сильный ветер. Но на финише можно как следует согреться.

«А в конце закал-пробежки – горячий чай. Я хоть и не бежала, но очень замерзла. Представляю, как замерзли бегуны», – отметила корреспондент Елизавета Проявенко.

После финала 15-километровки по традиции провели потешный забег. Он хоть и короткий, но непростой – бежать нужно в валенках или в мешке.

Каждому участнику – медаль, победителям – призы, но Гран-при в виде закаленного иммунитета получили все.



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Теги: Брест
 
 
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Полторы сотни участников вышли на старт без теплых курток и даже без футболок при низкой температуре и сильном ветре.
 
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