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Зимние закаливающие забеги набирают популярность в Беларуси
16.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается сезон закаляющих пробежек. Полторы сотни участников вышли на старт без теплых курток и даже без футболок. Не холодно ли бежать при минусовой температуре, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Здесь нет ограничений по возрасту и полу, да и соревновательный элемент только для азарта. Главное – привлечь к спорту и закалке больше белорусов. У некоторых бегать в мороз раздетыми – уже привычка.
«Сегодня интерес больше любительский. Участвую, чтобы праздничную атмосферу ощутить, чтобы посмотреть на других, своих знакомых товарищей встретить, с ними пообщаться. Если постоянно бегаешь на улице, все равно иммунитет будет укрепляться, и для организма будет польза», – поделился участник забега Сергей.
Закаленным оказался и победитель дистанции в девять километров. Ее Игорь Шумский преодолел за 31 минуту.
«Я со школы бегаю. Сейчас стараюсь тоже, когда есть время после работы. Бег – это жизнь! Без бега я не могу. Я для себя бегал, а вот решил в 37 лет вспомнить молодость», – сказал Игорь Шумский.
«А в конце закал-пробежки – горячий чай. Я хоть и не бежала, но очень замерзла. Представляю, как замерзли бегуны», – отметила корреспондент Елизавета Проявенко.
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Полторы сотни участников вышли на старт без теплых курток и даже без футболок при низкой температуре и сильном ветре.
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