Латыпов выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах, в котором участвуют биатлонисты из России и Беларуси, завершится 29 января.

Ранее сообщалось, что итальянка Микела Каррара поразила чужую мишень на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Ошибка не позволила спортсменке стать обладательницей золотой медали в индивидуальной гонке на 15 километров.