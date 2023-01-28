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Латыпов выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка Содружества

28.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российский биатлонист Эдуард Латыпов победил в гонке преследования на пятом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. Обладатель бронзы Олимпиады-2022 преодолел 12,5 километра за 31 минуту 46,6 секунды.

Вторым к финишу пришел белорус Антон Смольский (+18,5 сек), третьим – россиянин Даниил Серохвостов (18,6 сек). Все занявшие пьедестал спортсмены допустили по три промаха на четырех огневых рубежах.

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах, в котором участвуют биатлонисты из России и Беларуси, завершится 29 января.

Ранее сообщалось, что итальянка Микела Каррара поразила чужую мишень на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в швейцарском Ленцерхайде. Ошибка не позволила спортсменке стать обладательницей золотой медали в индивидуальной гонке на 15 километров.



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Биатлонист допустил три промаха на четырех огневых рубежах.
 
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