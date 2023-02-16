Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Беларусью по пропуску через границу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва в одностороннем порядке прекращает взаимодействие по бесперебойному пропуску автомобильного транспорта, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

«Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в погранкомитете Беларуси, Вильнюс не указал причины такого шага, который может негативно отразиться на ритмичности пропуска через границу .

Беларусь и Литва подписали соглашение о трансграничном движении транспорта в ноябре 2019 года. Однако белорусские пограничники все чаще в последнее время замечают скопления машин на границе, поскольку соседние страны не выполняют нормы пропуска.