ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Беларусью по пропуску через границу

16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Литва в одностороннем порядке прекращает взаимодействие по бесперебойному пропуску автомобильного транспорта, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

«Служба охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики в одностороннем порядке прекращает взаимодействие с таможенными и пограничными службами Республики Беларусь по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу и увеличению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска», – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в погранкомитете Беларуси, Вильнюс не указал причины такого шага, который может негативно отразиться на ритмичности пропуска через границу.

Беларусь и Литва подписали соглашение о трансграничном движении транспорта в ноябре 2019 года. Однако белорусские пограничники все чаще в последнее время замечают скопления машин на границе, поскольку соседние страны не выполняют нормы пропуска.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как подчеркнули в погранкомитете Беларуси, Вильнюс не указал причины такого шага.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси рассказали, зачем в стране ввели лицензирование экспорта лука и яблок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.02.2023
Mir24.TV Belarus
16.02.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика