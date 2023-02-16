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Литва в одностороннем порядке прекратила взаимодействие с Беларусью по пропуску через границу
16.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Литва в одностороннем порядке прекращает взаимодействие по бесперебойному пропуску автомобильного транспорта, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Как подчеркнули в погранкомитете Беларуси, Вильнюс не указал причины такого шага, который может негативно отразиться на ритмичности пропуска
Беларусь и Литва подписали соглашение о трансграничном движении транспорта в ноябре 2019 года. Однако белорусские пограничники все чаще в последнее время замечают скопления машин на границе, поскольку соседние страны не выполняют нормы пропуска.
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Как подчеркнули в погранкомитете Беларуси, Вильнюс не указал причины такого шага.
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