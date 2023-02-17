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Лучшие кикбоксеры турнира «Минский рубеж» встретились лицом к лицу

17.02.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В дуэли взглядов участвуют лучшие кикбоксеры турнира «Минский рубеж». В чем секрет силы взгляда и как готовятся к поединкам спортсмены, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Считанные секунды, и соперник в эмоциональном нокауте. Face-to-face – это последняя встреча кикбоксеров перед боем. Здесь можно сломить своего оппонента.

«Битва взглядов – это очень важно, потому что боец считывает уровень страха», – отметил кикбоксер из Бразилии Фернандо Родригес.

Дальше кикбоксеры встают на весы. Важно не выйти за пределы своей категории. Для это спортсмены сидят на диетах.

«После соревнования у меня отдых чуть-чуть, 15 кг как минимум у меня поднимается вес. Месяц у меня режим. А потом основной вес делаю последние 10 дней», – сообщил чемпион Армении по кикбоксингу Давид Хачатрян.

«Он у меня не набирается, я итак худой. Сижу на салатах. Не кушаю сладкое, углеводы. Сижу только на клетчатке, рыбе и курице. Вес стоит на месте: не спускается, не набирается», – поделился опытом серебряный призер любительского Кубка мира, кикбоксер из России Гаджи Наврузов.

Этот бой ждут не только зрители. Но и сами спортсмены. На главный поединок турнира выйдут белорус и бразилец. Кикбоксеры раньше не встречались. Единственный шанс присмотреться к технике соперника был на открытой тренировке.

Средняя скорость удара кикбоксера – 36 километров в час, при этом мощность – около 700 килограммов. И это только рукой. Ноги у кикбоксера – не менее грозное оружие.

Сильные и слабые стороны соперника для профессионалов заметны с первого взгляда. Заметил, выстроил тактику и применил на ринге. Петр Романкевич из Минска. Ради подготовки к этому поединку отказался от других выгодных спортивных предложений, а тренировочные сборы растянул на два месяца.

«Подготовку провели в Таиланде. Немножко абстрагировались от семьи, друзей и полностью окунулись в эту подготовку», – рассказал пятикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Петр Романкевич.

Против Романкевича на ринг выйдет экс-чемпион Глори. Бразилец Сауло Кавалари уже нашумел на просторах кикбоксинга.

«У меня в карьере был определенный застой, но сейчас я ощущаю себя в очень хорошей форме. Наверное, даже в лучшей. А вот стратегию боя выдавать не буду», – сказал семикратный чемпион Бразилии по кикбоксингу, чемпион Южной Америки Сауло Кавалари.

Ставки делать еще рано, впереди решающие поединки. Восемь лучших кикбоксеров мира встретятся на ринге.



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Теги: Минск
 
 
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Средняя скорость удара кикбоксера – 36 километров в час, при этом мощность – около 700 килограммов.
 
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