Лучшие кикбоксеры турнира «Минский рубеж» встретились лицом к лицу

«Он у меня не набирается, я итак худой. Сижу на салатах. Не кушаю сладкое, углеводы. Сижу только на клетчатке, рыбе и курице. Вес стоит на месте: не спускается, не набирается», – поделился опытом серебряный призер любительского Кубка мира, кикбоксер из России Гаджи Наврузов.

Этот бой ждут не только зрители. Но и сами спортсмены. На главный поединок турнира выйдут белорус и бразилец. Кикбоксеры раньше не встречались. Единственный шанс присмотреться к технике соперника был на открытой тренировке.



Средняя скорость удара кикбоксера – 36 километров в час, при этом мощность – около 700 килограммов. И это только рукой. Ноги у кикбоксера – не менее грозное оружие.



Сильные и слабые стороны соперника для профессионалов заметны с первого взгляда. Заметил, выстроил тактику и применил на ринге. Петр Романкевич из Минска. Ради подготовки к этому поединку отказался от других выгодных спортивных предложений, а тренировочные сборы растянул на два месяца.

«Подготовку провели в Таиланде. Немножко абстрагировались от семьи, друзей и полностью окунулись в эту подготовку», – рассказал пятикратный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Петр Романкевич.

Против Романкевича на ринг выйдет экс-чемпион Глори. Бразилец Сауло Кавалари уже нашумел на просторах кикбоксинга.

«У меня в карьере был определенный застой, но сейчас я ощущаю себя в очень хорошей форме. Наверное, даже в лучшей. А вот стратегию боя выдавать не буду», – сказал семикратный чемпион Бразилии по кикбоксингу, чемпион Южной Америки Сауло Кавалари.

Ставки делать еще рано, впереди решающие поединки. Восемь лучших кикбоксеров мира встретятся на ринге.