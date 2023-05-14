Белорусские производители планируют активнее продвигать свои товары в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва наращивают взаимную торговлю. По итогам прошлого года товарооборот превысил 43 миллиарда долларов, а в первом квартале этого – вырос почти на четверть. Такие цифры привели в правительстве Беларуси, передает «МИР 24».



Впрочем, для министров это не повод расслабляться, отметил премьер Роман Головченко. В связи с уходом ряда зарубежных компаний российский рынок нуждается в дорожной и коммунальной технике. Востребовано также оборудование для лифтов. Неплохие перспективы и у аграриев.

«С учетом больших программ модернизации и строительства в России предложили белорусским строителям поучаствовать в молочно-товарных фермах, теплицах, овощехранилищах. Здесь нужно наработать пул проектов с ключевыми регионами, которые проявляют интерес. Это блок науки с учетом ухода Запада, это семеноводство, селекция, генетика. Огромный спрос. И нужно оцифрованные предложения подготовить от наших институтов Академии наук», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.