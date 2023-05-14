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Белорусские производители планируют активнее продвигать свои товары в России
14.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Москва наращивают взаимную торговлю. По итогам прошлого года товарооборот превысил 43 миллиарда долларов, а в первом квартале этого – вырос почти на четверть. Такие цифры привели в правительстве Беларуси, передает «МИР 24».
Белорусские производители планируют активнее продвигать свои товары. Прорабатывается вопрос открытия в России дополнительных шоу-румов, фирменных
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Беларусь прорабатывает вопрос открытия в России дополнительных шоу-румов, фирменных магазинов мебели, одежды и обуви.
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