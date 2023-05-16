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Память героев Второй мировой войны почтили на аллее Дружбы в Минске
16.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В минском парке Победы постоянные представители стран Содружества возложили цветы героям, которые погибли в годы Второй мировой войны, сообщает «МИР 24».
Церемония прошла на аллее Дружбы, которая появилась три года назад по инициативе Исполкома СНГ. Обустраивали ее сами послы и постпреды стран Содружества. Для этого выбрали деревья рябины как символ взаимоуважения между государствами.
«Каждая семья в бывшем Советском Союзе была сопричастна к тем событиям, которые происходили в начале 1940-х годов. Каждая семья или потеряла кого-то, или отправила на фронт, или работала на трудовом фронте», – сказал первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.
Акция возложения цветов в честь погибших воинов уже стала традиционной и проходит ежегодно.
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Постоянные представители стран Содружества возложили цветы на аллее, которая была создана по инициативе Исполкома СНГ.
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