Память героев Второй мировой войны почтили на аллее Дружбы в Минске

«Каждая семья в бывшем Советском Союзе была сопричастна к тем событиям, которые происходили в начале 1940-х годов. Каждая семья или потеряла кого-то, или отправила на фронт, или работала на трудовом фронте», – сказал первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов.

Акция возложения цветов в честь погибших воинов уже стала традиционной и проходит ежегодно.