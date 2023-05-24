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Фотовыставка в честь «Славянского базара» открылась в Минске

24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фотовыставка в честь «Славянского базара» открылась в МинскеМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»

В Минске открыли фотовыставку, посвященную фестивалю «Славянский базар». Конструкция в форме арки напоминает сцену витебского амфитеатра. На сводах организаторы развесили яркие снимки фестивалей прошлых лет.

На открытии экспозиции свои песни исполнили белорусские артисты. Все они участники предстоящего праздника.

«Это Ирина Дорофеева, арт-группа «Белорусы», лауреат гран-при «Славянского базара» Ангелина Ломако, это и наши новые друзья: группа «Розовые розы», Александра Мелех. То есть те люди, которые по наитию души сюда пришли буквально на час, чтобы побыть в неформальной обстановке», – отметил генеральный директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий.

«Пожив фестивалем, ты стремишься если не на следующий год, то обязательно когда-нибудь попасть на него вновь. А для меня каждый год – июль, лето, Витебск», – сказала заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович.

Скоро выставка отправится в путешествие, ее разместят на ВДНХ в Москве. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году пройдет с 12 по 17 июля.



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Теги: Витебск, Минск
 
 
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На открытии экспозиции свои песни исполнили белорусские артисты. Все они участники предстоящего праздника.
 
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