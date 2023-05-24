Фотовыставка в честь «Славянского базара» открылась в Минске

«Пожив фестивалем, ты стремишься если не на следующий год, то обязательно когда-нибудь попасть на него вновь. А для меня каждый год – июль, лето, Витебск», – сказала заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович.

Скоро выставка отправится в путешествие, ее разместят на ВДНХ в Москве. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году пройдет с 12 по 17 июля.