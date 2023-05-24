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Фотовыставка в честь «Славянского базара» открылась в Минске
24.05.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
В Минске открыли фотовыставку, посвященную фестивалю «Славянский базар». Конструкция в форме арки напоминает сцену витебского амфитеатра. На сводах организаторы развесили яркие снимки фестивалей прошлых лет.
На открытии экспозиции свои песни исполнили белорусские артисты. Все они участники предстоящего праздника.
«Пожив фестивалем, ты стремишься если не на следующий год, то обязательно когда-нибудь попасть на него вновь. А для меня каждый год – июль, лето, Витебск», – сказала заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Спиридович.
Скоро выставка отправится в путешествие, ее разместят на ВДНХ в Москве. Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске» в этом году пройдет с 12 по 17 июля.
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На открытии экспозиции свои песни исполнили белорусские артисты. Все они участники предстоящего праздника.
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