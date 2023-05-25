Международный симпозиум кондитеров стартовал в Беларуси

«Буквально месяц назад мы запустили новую линию по производству шоколада. Линия может выпускать шоколад тонкого формата, шоколад с фруктовыми вкусами: сочные фрукты, апельсин, лимон, имбирь. Так как продукт сам по себе тонкий, то открывается органолептический вкус шоколада совсем другой, и ощущения совсем другие», – сообщила генеральный директор кондитерской фабрики Татьяна Лисицина.

В оборудовании производители тоже переориентируются на других поставщиков, ищут более выгодные варианты сотрудничества.

«Как правило, это было европейского производства оборудование. Его сроки изготовления, поставки и стоимость – они, естественно, изменились. Мы сегодня прорабатываем варианты сотрудничества с иными странами, такими, как Турция, Китай», – заявил председатель белорусского государственного концерна пищевой промышленности Олег Жидков.

Приехали сюда и представители Бразилии. Встретились партнеры не только для обмена опытом. Здесь, в первую очередь, площадка для сотрудничества, на которой путь к контрактам лежит через желудок.

Международный симпозиум кондитеров проходит в Минске второй раз. Он продлится до 25 мая.