Международный симпозиум кондитеров стартовал в Беларуси

В Минске проходит международный симпозиум кондитеров. Новинки оборудования, ингредиентов и оформления показали специалисты из Беларуси и России. На что страны делают акцент в сотрудничестве знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Мармеладные ягоды и фигурки, десятки видов шоколада и выпечка. Предприятия соревнуются в привлекательности сладостей. И заманивают гостей. От дегустации никто не отказывается.
На стендах в основном новинки. У белорусских и российских предприятий их десятки. В топе полезные сладости. Меньше добавок, больше натуральных ингредиентов. А конфеты без сахара по вкусу не отличить от обычных.
«Можете попробовать настоящий шоколад: темный, горький, молочный. Здесь также представлена линейка шоколада без сахара. Мы не используем ароматизаторов, не используем химических эмульгаторов, то есть здесь только натуральный какао-боб, т. е. тертое масло, сахар или подсластитель», – сказала участник симпозиума из России Аделя Вильданова.
Акцент кондитеры сейчас делают на импортозамещение. На замену европейским приходят отечественные продукты. И рецептуры свои – по стандартам качества. Его повышают и за счет новых производственных линий.
«Буквально месяц назад мы запустили новую линию по производству шоколада. Линия может выпускать шоколад тонкого формата, шоколад с фруктовыми вкусами: сочные фрукты, апельсин, лимон, имбирь. Так как продукт сам по себе тонкий, то открывается органолептический вкус шоколада совсем другой, и ощущения совсем другие», – сообщила генеральный директор кондитерской фабрики Татьяна Лисицина.
В оборудовании производители тоже переориентируются на других поставщиков, ищут более выгодные варианты сотрудничества.
«Как правило, это было европейского производства оборудование. Его сроки изготовления, поставки и стоимость – они, естественно, изменились. Мы сегодня прорабатываем варианты сотрудничества с иными странами, такими, как Турция, Китай», – заявил председатель белорусского государственного концерна пищевой промышленности Олег Жидков.
Приехали сюда и представители Бразилии. Встретились партнеры не только для обмена опытом. Здесь, в первую очередь, площадка для сотрудничества, на которой путь к контрактам лежит через желудок.
Международный симпозиум кондитеров проходит в Минске второй раз. Он продлится до 25 мая.