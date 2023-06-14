Премьер-министр Беларуси проверил состояние медучреждений

«Да, к сожалению, есть врачи, когда что-то сделал, но не записал. С этим мы тоже боремся. Это ежедневная, ежеминутная работа, которая проводится во всех наших отделениях», – сказал Дрозд.

Вместо решения реальных проблем – наведение «марафета». Чтобы убедиться в своих словах, премьер-министр попросил главврачей больниц сменить маршрут: вместо образцовых мест показать самые проблемные. Там картина оказалась иная.

В Борисовской инфекционной больнице ситуация не лучше. Здание требует не просто косметического – капитального ремонта: со стен осыпается штукатурка, пол проседает.

«Вопросы материально-технической базы сложные. У нас мешка же нет, чтобы все просыпать. Но доводить до такого состояния и делать вид, что ничего не происходит – ну это, мягко говоря, неправильно», – сказал Головченко.

«Нужно навести порядок . Где-то покрасить, где-то что-то заменить, крыльцо подремонтировать. Возьмемся за наведение порядка по больницам, поликлиникам, по ФАПам и по амбулаториям. И работой в целом будем заниматься. Не только инфекционной, а в целом по району», – сказал председатель Борисовского райисполкома Николай Карпович.

План по модернизации лечебных учреждений в районе пересмотрят. А пока успели обновить детскую поликлинику и центральную больницу. Решать вопрос оперативнее от Минздрава и местных властей требует президент страны. Это касается всех направлений: от подготовки кадров до повышения качества медуслуг.