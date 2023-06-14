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Премьер-министр Беларуси проверил состояние медучреждений
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо решения реальных проблем – показное наведение «марафета». Так оценил состояние некоторых больниц в городе Борисов премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Глава правительства устроил рейд по медцентрам города. В нем поучаствовала и корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
- Сколько общая нехватка? – спросил у главврача Головченко.
«Да, к сожалению, есть врачи, когда что-то сделал, но не записал. С этим мы тоже боремся. Это ежедневная, ежеминутная работа, которая проводится во всех наших отделениях», – сказал Дрозд.
Вместо решения реальных проблем – наведение «марафета». Чтобы убедиться в своих словах, премьер-министр попросил главврачей больниц сменить маршрут: вместо образцовых мест показать самые проблемные. Там картина оказалась иная.
В Борисовской инфекционной больнице ситуация не лучше. Здание требует не просто косметического – капитального ремонта: со стен осыпается штукатурка, пол проседает.
«Нужно
План по модернизации лечебных учреждений в районе пересмотрят. А пока успели обновить детскую поликлинику и центральную больницу. Решать вопрос оперативнее от Минздрава и местных властей требует президент страны. Это касается всех направлений: от подготовки кадров до повышения качества медуслуг.
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Головченко попросил главврачей больниц показать вместо образцовых мест самые проблемные.
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