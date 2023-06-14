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Лукашенко пояснил, в каком случае Беларусь применит тактическое ядерное оружие

14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко пояснил, в каком случае Беларусь применит тактическое ядерное оружие
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко посетил предприятие в Минской области по сборке отечественных боеприпасов. Его создали по поручению главы государства и за несколько месяцев наладили производство. Также президент пообщался с журналистами и рассказал о размещении на территории страны российского тактического ядерного оружия, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В цехе особые требования к воздуху – температуре, влажности и запыленности. Организовать условия для производства удалось за полгода. Как и подготовить персонал для ювелирной работы.

«Мы прошли обучение. Сейчас обучаем новых специалистов, которые привлекаются. Все происходит вручную. Применяется только оснастка, потому что нужна точность», – отметил начальник цеха Евгений Колесник.

С виду простые детали – на деле уникальные. Особое покрытие и метод сборки держатся в строжайшем секрете. На этом предприятии проходит конечный этап производства. Масштабы же гораздо шире.

«Мы планируем развивать данное направление и расширять свои возможности и потенциал. На сегодняшний момент в реализации проекта принимают участие более 20 предприятий всей республики», – сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

На предприятии отчитались: первый этап поручения выполнен. Президент оценил в целом курс Беларуси в области военпрома: отказ от выпуска дорогостоящего вооружения, акцент на массовое и эффективное.

«Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты. Мы модернизировали эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. Техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы штурмом можем собирать. Выйдем на 10-12 тысяч», – сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси появится и тактическое ядерное оружие из России. Западные СМИ окрестили такой ход «ядерным шантажом». Президент отметил: цели и задачи другие, это оружие сдерживания.

«Я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза есть такая? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу и показать: ребята, вот эти игрушки нацелены куда надо. Причина применения только одна – агрессия против нашей Беларуси. Это будет незамедлительный ответ», – отметил президент Беларуси.

Условия хранения такого оружия – как в хирургическом отделении. Они в Беларуси созданы, заявил президент. Поэтому поставка на территорию страны – вопрос нескольких дней.



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Президент Беларуси посмотрел, как на предприятии под Минском производят уникальные боеприпасы, и оценил в целом курс страны в области военпрома.
 
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