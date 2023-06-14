Лукашенко пояснил, в каком случае Беларусь применит тактическое ядерное оружие

С виду простые детали – на деле уникальные. Особое покрытие и метод сборки держатся в строжайшем секрете. На этом предприятии проходит конечный этап производства. Масштабы же гораздо шире.

«Мы планируем развивать данное направление и расширять свои возможности и потенциал. На сегодняшний момент в реализации проекта принимают участие более 20 предприятий всей республики», – сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

На предприятии отчитались: первый этап поручения выполнен. Президент оценил в целом курс Беларуси в области военпрома: отказ от выпуска дорогостоящего вооружения, акцент на массовое и эффективное.

«Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты. Мы модернизировали эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. Техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы штурмом можем собирать. Выйдем на 10-12 тысяч», – сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси появится и тактическое ядерное оружие из России . Западные СМИ окрестили такой ход «ядерным шантажом». Президент отметил: цели и задачи другие, это оружие сдерживания.

«Я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза есть такая? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу и показать: ребята, вот эти игрушки нацелены куда надо. Причина применения только одна – агрессия против нашей Беларуси. Это будет незамедлительный ответ», – отметил президент Беларуси.

Условия хранения такого оружия – как в хирургическом отделении. Они в Беларуси созданы, заявил президент. Поэтому поставка на территорию страны – вопрос нескольких дней.