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Лукашенко пояснил, в каком случае Беларусь применит тактическое ядерное оружие
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил предприятие в Минской области по сборке
В цехе особые требования к воздуху – температуре, влажности и запыленности. Организовать условия для производства удалось за полгода. Как и подготовить персонал для ювелирной работы.
С виду простые детали – на деле уникальные. Особое покрытие и метод сборки держатся в строжайшем секрете. На этом предприятии проходит конечный этап производства. Масштабы же гораздо шире.
«Мы планируем развивать данное направление и расширять свои возможности и потенциал. На сегодняшний момент в реализации проекта принимают участие более 20 предприятий всей республики», – сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.
На предприятии отчитались: первый этап поручения выполнен. Президент оценил в целом курс Беларуси в области военпрома: отказ от выпуска дорогостоящего вооружения, акцент на массовое и эффективное.
«Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты. Мы модернизировали эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. Техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы штурмом можем собирать. Выйдем на 10-12 тысяч», – сказал Александр Лукашенко.
В Беларуси появится и
Условия хранения такого оружия – как в хирургическом отделении. Они в Беларуси созданы, заявил президент. Поэтому поставка на территорию страны – вопрос нескольких дней.
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Президент Беларуси посмотрел, как на предприятии под Минском производят уникальные боеприпасы, и оценил в целом курс страны в области военпрома.
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