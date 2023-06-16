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Депутаты обсудили развитие социальной сферы в Беларуси
16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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В регионах продолжат развивать материально-техническую базу образовательных объектов, а спортивные школы будут работать в тандеме с профессиональными клубами. Отдельным пунктом депутаты обсудили вступительную компанию. Она должна стать понятной для абитуриентов еще до выпускных экзаменов.
На новый уровень выведут сельскую медицину. Минздрав поможет регионам оснастить здравницы современной техникой и профессиональными кадрами. А вот ремонт районных больниц, ФАПов и сельских амбулаторий будет обязанностью местной власти.
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Минздрав поможет регионам оснастить больницы современной техникой и профессиональными кадрами.
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