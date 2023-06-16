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Депутаты обсудили развитие социальной сферы в Беларуси

16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На развитие медицины и образования в Беларуси тратится большая часть денег из местных бюджетов. Проблемы социальной сферы обсудили члены парламента, сообщает «МИР 24».

В регионах продолжат развивать материально-техническую базу образовательных объектов, а спортивные школы будут работать в тандеме с профессиональными клубами. Отдельным пунктом депутаты обсудили вступительную компанию. Она должна стать понятной для абитуриентов еще до выпускных экзаменов.

«Увеличен целевой набор в медицинские вузы более чем на 200 мест. Судя по словам министра образования, целевой набор будет доведен в последующем до 80%. Самое главное – зарплаты. Государство четко это видит. Старается не просто индексировать, а реально поднимать, исходя из возможностей», – заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Хлобукин.

На новый уровень выведут сельскую медицину. Минздрав поможет регионам оснастить здравницы современной техникой и профессиональными кадрами. А вот ремонт районных больниц, ФАПов и сельских амбулаторий будет обязанностью местной власти.



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Минздрав поможет регионам оснастить больницы современной техникой и профессиональными кадрами.
 
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