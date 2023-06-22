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О чем пишут мировые СМИ: попытки спасти «Титан» и взрыв в Париже
22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кислород на батискафе «Титан» закончится в 12:08 по британскому времени (14:08 мск), предупредили в береговой охране США. Спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся в ловушке на борту, продолжались всю ночь, сообщает
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К месту поисков батискафа «Титан» доставили дополнительные подводные беспилотные аппараты. При взрыве в Париже пострадали 37 человек, четверо в критическом...
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