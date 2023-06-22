О чем пишут мировые СМИ: попытки спасти «Титан» и взрыв в Париже

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кислород на батискафе «Титан» закончится в 12:08 по британскому времени (14:08 мск), предупредили в береговой охране США. Спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся в ловушке на борту, продолжались всю ночь, сообщает The Daily Mail . Накануне в районе пропажи судна были зафиксированы подводные звуки, но пока неизвестно, исходили ли они именно от «Титана». К утру 22 июня к месту происшествия доставят дополнительные аппараты с дистанционным управлением, самолеты продолжают осматривать территорию с воздуха.

Число пострадавших при взрыве в Париже достигло 37 человек. Четверо находятся в критическом состоянии, сообщает The Guardian . Взрыв произошел вечером 21 июня в Латинском квартале и привел к пожару в нескольких зданиях. С пламенем боролись 270 пожарных-спасателей. Прокуратура Парижа заявила, что начато расследование по факту непреднамеренного причинения вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах. По одной из версий, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности.

Электросамокаты в Казахстане признали транспортным средством. Соответствующие поправки одобрил сенат парламента на пленарном заседании, сообщает «Казахстанская правда» . Места для движения электросамокатов регламентированы – так, они могут передвигаться по тротуарам со скоростью не более 6 км/ч. Езда по проезжей части допускается, только если водителю есть 18 лет и у него есть права. На электросамокатах запрещается перевозить грузы и пассажиров, а на пешеходных переходах обладатели транспорта должны спешиваться.

В Кыргызстане прошел первый всемирный форум сказителей. В ней приняли участие представители разных стран, сообщает 24.kg . В состав российской делегации вошли сказители и ученые из Якутии, Калмыкии, Башкортостана, Бурятии, Тывы, Алтая и Хакасии. Главной темой обсуждения стало «определение статуса сказителя как главного источника эпического наследия, обозначение его роли в современном мире, сохранение и изучение сказительского феномена».