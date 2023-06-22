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О чем пишут мировые СМИ: попытки спасти «Титан» и взрыв в Париже

22.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кислород на батискафе «Титан» закончится в 12:08 по британскому времени (14:08 мск), предупредили в береговой охране США. Спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся в ловушке на борту, продолжались всю ночь, сообщает The Daily Mail. Накануне в районе пропажи судна были зафиксированы подводные звуки, но пока неизвестно, исходили ли они именно от «Титана». К утру 22 июня к месту происшествия доставят дополнительные аппараты с дистанционным управлением, самолеты продолжают осматривать территорию с воздуха.

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Теги: Брест
 
 
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К месту поисков батискафа «Титан» доставили дополнительные подводные беспилотные аппараты. При взрыве в Париже пострадали 37 человек, четверо в критическом...
 
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