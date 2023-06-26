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Путин и Лукашенко провели еще одни переговоры по телефону

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Путин и Лукашенко провели еще одни переговоры по телефону
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Владимир Путин и Александр Лукашенко еще раз пообщались по телефону вечером, 24 июня, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, разговор был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный. Известно, что Евгений Пригожин может уехать в Беларусь. Как заявил пресс-секретарь Путина, гарантия – это слово президента России.

Ранее Владимир Путин по телефону проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на юге России. Главы государств договорились о совместных действиях. Также российский лидер провел телефонные переговоры с президентами Казахстана, Узбекистана и премьер-министром Армении. И проинформировал их о ситуации в стране.

Утром в субботу Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России.



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Евгений Пригожин может уехать в Беларусь, сообщил пресс-секретарь президента России.
 
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