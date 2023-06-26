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Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации

26.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения бойцов ЧВК и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Переговоры по телефону об этом прошли по согласованию с президентом России и длились в течение дня. Сейчас на столе – выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации. Он включает гарантии безопасности для бойцов частной военной компании, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Владимир Путин по телефону проинформировал Александра Лукашенко о ситуации на юге России. Главы государств договорились о совместных действиях. Также российский лидер провел телефонные переговоры с главами Казахстана и Узбекистана.

Утром в субботу Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России.



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Переговоры по телефону об этом прошли по согласованию с президентом России и длились в течение дня.
 
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Пригожин принял предложение Лукашенко о шагах по деэскалации
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