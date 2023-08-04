ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О чем пишут мировые СМИ: зимняя жара в Южной Америке и дело Трампа

04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Южную Америку охватила несезонная жара, хотя в Южном полушарии стоит зима. Начало августа в Буэнос-Айресе (Аргентина) стало самым теплым за последние 117 лет, сообщает The Guardian. В Чили температура достигла 40 градусов Цельсия, сильная жара также наблюдается в некоторых районах Парагвая, Боливии и Южной Бразилии. Метеорологи связывают зимнее пекло с явлением Эль-Ниньо, а также антропогенным изменением климата. Ожидается, что регион Амазонки в ближайшие месяцы будет все сильнее ощущать последствия Эль-Ниньо, возрастет риск лесных пожаров и засух.

Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года. В обвинительном заключении также упоминались шесть неназванных сообщников, сообщает The Independent. Судебное заседание прошло 3 августа. Трамп назвал дело против себя «фальшивым» и заявил, что в Вашингтоне «невозможно добиться справедливого судебного разбирательства». Следующее слушание назначено на 28 августа.

В Оше планируют построить «умный» город за два миллиарда долларов. Он будет рассчитан на 250 тысяч человек, сообщает 24.kg. Планируется построить 500 многоэтажек, школы, детские сады и больницы, обустроить парки и скверы. Территория самого Оша в будущем будет расширена, а численность населения возрастет до миллиона человек.

Ученая из Евразийского национального университета Нурзада Амангельды разработала систему распознавания языка жестов на казахском языке. Проект создан на основе искусственного интеллекта, сообщает TengriNews. Система считывает жесты рук и переводит в текст на казахском, что помогает людям с нарушениями слуха общаться с окружающими. Пока она знает только 50 слов на языке жестов, но ее лексикон можно расширить до трех тысяч слов на казахском и русском.

В центре Минска открылась фотовыставка, посвященная 60-летию белорусских студенческих отрядов. Экспозиция знакомит зрителя с основными вехами развития этого движения, сообщает «Беларусь сегодня». В дальнейшем она будет обновлена. Осенью будет создана новая подборка фотографий, посвященная объектам, построенным с участием студотрядов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В странах Южной Америки установились аномальные для середины зимы температуры. Дональд Трамп не признал себя виновным на судебном заседании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-центр II Игр стран СНГ открылся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2023
Mir24.TV Belarus
04.08.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика