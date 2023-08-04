О чем пишут мировые СМИ: зимняя жара в Южной Америке и дело Трампа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Южную Америку охватила несезонная жара, хотя в Южном полушарии стоит зима. Начало августа в Буэнос-Айресе (Аргентина) стало самым теплым за последние 117 лет, сообщает The Guardian . В Чили температура достигла 40 градусов Цельсия, сильная жара также наблюдается в некоторых районах Парагвая, Боливии и Южной Бразилии. Метеорологи связывают зимнее пекло с явлением Эль-Ниньо, а также антропогенным изменением климата. Ожидается, что регион Амазонки в ближайшие месяцы будет все сильнее ощущать последствия Эль-Ниньо, возрастет риск лесных пожаров и засух.

Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года. В обвинительном заключении также упоминались шесть неназванных сообщников, сообщает The Independent . Судебное заседание прошло 3 августа. Трамп назвал дело против себя «фальшивым» и заявил, что в Вашингтоне «невозможно добиться справедливого судебного разбирательства». Следующее слушание назначено на 28 августа.

В Оше планируют построить «умный» город за два миллиарда долларов. Он будет рассчитан на 250 тысяч человек, сообщает 24.kg . Планируется построить 500 многоэтажек, школы, детские сады и больницы, обустроить парки и скверы. Территория самого Оша в будущем будет расширена, а численность населения возрастет до миллиона человек.

Ученая из Евразийского национального университета Нурзада Амангельды разработала систему распознавания языка жестов на казахском языке. Проект создан на основе искусственного интеллекта, сообщает TengriNews . Система считывает жесты рук и переводит в текст на казахском, что помогает людям с нарушениями слуха общаться с окружающими. Пока она знает только 50 слов на языке жестов, но ее лексикон можно расширить до трех тысяч слов на казахском и русском.