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О чем пишут мировые СМИ: зимняя жара в Южной Америке и дело Трампа
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Южную Америку охватила несезонная жара, хотя в Южном полушарии стоит зима. Начало августа в Буэнос-Айресе (Аргентина) стало самым теплым за последние 117 лет, сообщает
Экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года. В обвинительном заключении также упоминались шесть неназванных сообщников, сообщает
В Оше планируют построить «умный» город за два миллиарда долларов. Он будет рассчитан на 250 тысяч человек, сообщает
Ученая из Евразийского национального университета Нурзада Амангельды разработала систему распознавания языка жестов на казахском языке. Проект создан на основе искусственного интеллекта, сообщает
В центре Минска открылась фотовыставка, посвященная 60-летию белорусских студенческих отрядов. Экспозиция знакомит зрителя с основными вехами развития этого движения, сообщает
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В странах Южной Америки установились аномальные для середины зимы температуры. Дональд Трамп не признал себя виновным на судебном заседании.
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