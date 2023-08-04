Погода в СНГ: дожди заливают горные районы Кыргызстана, в Беларуси ожидается неурожай грибов из-за жары

Казахстан

В южных и центральных областях Казахстана жара держит рекорды – плюс 42 на градусниках в тени. Жители мечтают о дождях, которые сейчас щедро поливают север и восток страны.

На западе республики тоже дефицит осадков. Сайгаки в поисках воды подходят к селам и вытаптывают поля. От набегов краснокнижных антилоп пострадали 1300 хозяйств. Региону необходимо более двух тысяч тонн сена, пока есть только половина этого объема. Причем, большая часть – прошлогодние запасы.

Беларусь

Из-за жары в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Самый знойный регион – Гомельская область, там до плюс 33. И это не предел, в выходные будет еще жарче.

Яростный зной и дефицит влаги отразились на урожае грибов. Специалисты Национальной академии наук оценили перспективы даров леса всего на два балла по пятибалльной шкале. Такая же ситуация и с черникой. Поэтому цены них этим летом будут выше прошлогодних.