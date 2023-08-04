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Погода в СНГ: дожди заливают горные районы Кыргызстана, в Беларуси ожидается неурожай грибов из-за жары
04.08.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Меры предосторожности попросили соблюдать жителей Московского региона, где из-за жары действует «оранжевый» уровень опасности. Сегодня в российской столице плюс 30, к выходным воздух раскалится до плюс 34-х. О погоде в других городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
Дожди заливают горные районы Кыргызстана. В Иссык-Кульской области ливни спровоцировали сход селя, пострадали два села. Там объявили режим чрезвычайной ситуации. На месте работают бригады экстренных служб.
Казахстан
В южных и центральных областях Казахстана жара держит рекорды – плюс 42 на градусниках в тени. Жители мечтают о дождях, которые сейчас щедро поливают север и восток страны.
На западе республики тоже дефицит осадков. Сайгаки в поисках воды подходят к селам и вытаптывают поля. От набегов краснокнижных антилоп пострадали 1300 хозяйств. Региону необходимо более двух тысяч тонн сена, пока есть только половина этого объема. Причем, большая часть – прошлогодние запасы.
Беларусь
Из-за жары в Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Самый знойный регион – Гомельская область, там до плюс 33. И это не предел, в выходные будет еще жарче.
Яростный зной и дефицит влаги отразились на урожае грибов. Специалисты Национальной академии наук оценили перспективы даров леса всего на два балла по пятибалльной шкале. Такая же ситуация и с черникой. Поэтому цены них этим летом будут выше прошлогодних.
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Погода в СНГ: дожди заливают горные районы Кыргызстана, в Беларуси ожидается неурожай грибов из-за жары
О погоде в городах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
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