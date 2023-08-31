В больницах Беларуси к работе активно привлекают выпускников медвузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выпускники медвузов Беларуси занимают вакансии. В больницах и поликлиниках молодых специалистов привлекают льготами на жилье и материальной помощью. Кому и почему это выгодно, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Скоро Ольгу Пышняк будет знать весь район. Она новый врач общей практики. Регион для работы выбрала при поступлении в вуз, подала документы на целевое обучение. Поступить было проще, а теперь еще и льготы получит.



«Я снимаю жилье, и мне как молодому специалисту положена выплата. За то, что я снимаю по договору. В размере двух-трех базовых величин выплата. Часть компенсируется», – рассказала врач общей практики поликлиники Минской центральной районной клинической больницы Ольга Пышняк.



Это только один из бонусов. Дополнительно молодым специалистам выплачивают «подъемные» или премию. Помогают получить льготный кредит на квартиру. Так больница мотивирует новые кадры. Сейчас акцент на целевых специалистов.

«Больше по целевому, потому что гарантии есть. Предоставление сразу рабочего места, устанавливаются также надбавки по контракту немножко выше, чем за бюджет. Во время учебы студенты также могут у нас проходить интернатуру, ознакомиться со своими участками работы. Для больницы плюс в том, что мы покрываем свою потребность во врачах», – отметила начальник отдела кадров Минской центральной районной клинической больницы Аксана Абакунчик.

Для Вадима Чура поликлиника тоже первое рабочее место. В день травматолог-ортопед принимает до 40 человек. Приходят с ушибами, растяжениями и ранами. И пока молодой врач изучает интересные случаи, пациенты присматриваются.