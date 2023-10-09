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Белорусским перевозчикам запретили доставку транзитных грузов в Казахстан

09.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусским перевозчикам запретили доставку транзитных грузов в Казахстан
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусские перевозчики не смогут транспортировать грузы из третьих стран в Казахстан. Такое решение приняли в Министерстве транспорта республики. Ограничение вступает в силу 9 октября и касается также российских перевозчиков. Как это отразится на белорусском бизнесе, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Белорусские транспортные компании забирали груз на европейской границе путем перецепки и перегрузки и везли его в Казахстан или транзитом через республику. Теперь же такой возможности не будет. Белорусским перевозчикам придется разработать новые маршруты и логистические цепочки. А пока они готовятся подсчитывать убытки. Направление было прибыльным. Только в первом полугодии 2023-го перевозки из Беларуси в Казахстан выросли на 137%.

«В мае, когда Казахстан отменил запрет, звучало, что он отменен до конца года. То есть перевозчики планировали свою деятельность на этот период, и, естественно, все их планы и контракты срываются», – сказала директор представительства белорусской биржи грузоперевозок Татьяна Солдатенко.

Логисты уверены: транзит полностью не остановится. Часть белорусских перевозчиков успела подготовиться к изменениям.

«Многие белорусские и российские компании успели уже зарегистрировать свои машины на казахские номера. За прошлый год с российских и белорусских номеров на казахстанские было переоформлено более пяти тысяч машин. Это дало возможность белорусам и россиянам продолжать работать с европейским направлением», –отметила Татьяна Солдатенко.

Сейчас переоформлять белорусские и российские фуры на казахские номера запрещено. Так Астана защищает своих перевозчиков. На это же направлен и запрет на доставку грузов из ЕС путем перецепки и перегрузки. Казахстанским транспортным компаниям стало сложно конкурировать с перевозчиками из Беларуси и России.

Казахстан уже вводил подобный запрет в 2022 году. Он был отменен для российских перевозчиков в начале 2023, для белорусских – в мае этого года.



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Логисты уверены: транзит полностью не остановится. Часть перевозчиков успела подготовиться к изменениям.
 
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