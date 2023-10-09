Белорусским перевозчикам запретили доставку транзитных грузов в Казахстан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские перевозчики не смогут транспортировать грузы из третьих стран в Казахстан. Такое решение приняли в Министерстве транспорта республики. Ограничение вступает в силу 9 октября и касается также российских перевозчиков. Как это отразится на белорусском бизнесе, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Белорусские транспортные компании забирали груз на европейской границе путем перецепки и перегрузки и везли его в Казахстан или транзитом через республику. Теперь же такой возможности не будет. Белорусским перевозчикам придется разработать новые маршруты и логистические цепочки. А пока они готовятся подсчитывать убытки. Направление было прибыльным. Только в первом полугодии 2023-го перевозки из Беларуси в Казахстан выросли на 137%.



«В мае, когда Казахстан отменил запрет, звучало, что он отменен до конца года. То есть перевозчики планировали свою деятельность на этот период, и, естественно, все их планы и контракты срываются», – сказала директор представительства белорусской биржи грузоперевозок Татьяна Солдатенко.