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Лукашенко: В основе единства Беларуси и России, прежде всего, экономика

11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: В основе единства Беларуси и России, прежде всего, экономика
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Не сбавлять темпы сотрудничества, чтобы укрепить союз Беларуси и России, призвал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. По словам президента, Минск и Москву планируют разобщить. Об этом свидетельствуют данные спецслужб.

«Цитаты должностных лиц оттуда: «Спокойно не будет». Они живут уже и видят, что надо разрубить единство Беларуси и России. Притом все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от президента – старые методы», – сказал Лукашенко.

Гарантом прочных отношений должна стать экономика, заявил президент. Беларусь намерена структурировать свои возможности в российских регионах и создать там центры торговли. Один из таких планируют организовать в Новосибирской области.

«Единство двух государств – это, прежде всего, экономика. Именно так мы видим это из Беларуси. Сегодня идет мощная кооперация. Нам только нельзя допустить сейчас (денег лишних нет) дублирования производства. То, что есть у нас, будет всегда работать на российском рынке. То, что есть у вас, мы всегда, если такая потребность есть и будет, купим. Поэтому нельзя допустить дублирования», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко предложил Новосибирской области вместе продвигать свои товары на страны дальней дуги – в Африку и Азию.



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Теги: Минск
 
 
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Не сбавлять темпы сотрудничества призвал белорусский президент на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
 
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