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Лукашенко: В основе единства Беларуси и России, прежде всего, экономика
11.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Не сбавлять темпы сотрудничества, чтобы укрепить союз Беларуси и России, призвал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. По словам президента, Минск и Москву планируют разобщить. Об этом свидетельствуют данные спецслужб.
Гарантом прочных отношений должна стать экономика, заявил президент. Беларусь намерена структурировать свои возможности в российских регионах и создать там центры торговли. Один из таких планируют организовать в Новосибирской области.
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Не сбавлять темпы сотрудничества призвал белорусский президент на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
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