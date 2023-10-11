Лукашенко: В основе единства Беларуси и России, прежде всего, экономика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не сбавлять темпы сотрудничества, чтобы укрепить союз Беларуси и России, призвал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. По словам президента, Минск и Москву планируют разобщить. Об этом свидетельствуют данные спецслужб.

«Цитаты должностных лиц оттуда: «Спокойно не будет». Они живут уже и видят, что надо разрубить единство Беларуси и России. Притом все на Западе, даже те страны, которым, казалось бы, до фонаря то, что происходит здесь в Беларуси и России, между нами. Где-то кнутом, где-то пряником, где-то подсластить что-то, отколоть чиновников, расколоть, оторвать от президента – старые методы», – сказал Лукашенко.

Гарантом прочных отношений должна стать экономика, заявил президент. Беларусь намерена структурировать свои возможности в российских регионах и создать там центры торговли. Один из таких планируют организовать в Новосибирской области.

«Единство двух государств – это, прежде всего, экономика. Именно так мы видим это из Беларуси. Сегодня идет мощная кооперация. Нам только нельзя допустить сейчас (денег лишних нет) дублирования производства. То, что есть у нас, будет всегда работать на российском рынке. То, что есть у вас, мы всегда, если такая потребность есть и будет, купим. Поэтому нельзя допустить дублирования», – отметил Лукашенко.