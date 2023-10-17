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Торговый эквайринг Белагропромбанка
17.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Торговый эквайринг
Эквайринг позволяет организациям торговли и сервиса предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары (работы и услуги) безналичным путем на терминальном оборудовании с использованием карточек, при бесконтактной оплате — с использованием различных платежных форм-факторов, например, часов, брелоков, колец, мобильных телефонов и др.
Белагропромбанк в рамках торгового эквайринга сотрудничает с основными поставщиками стандартного терминального оборудования в стране, устанавливает POS-терминалы таких компаний, как ОАО «Банковский процессинговый центр» и ООО «ТУССОН».
Торговый эквайринг от Белагропромбанка позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты. Данный тип оборудования поддерживает основные платежные системы: БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard, UnionPay.
Сервис Белагропромбанка для приема платежей удобный и выгодный. Это:
Уже несколько лет Белагропромбанк предоставляет организациям торговли и сервиса возможность выдачи наличных с карточки путем установки терминального оборудования с выдачей наличных — так называемых «
УНП 100693551
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Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Сегодня все, что...
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