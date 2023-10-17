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Торговый эквайринг Белагропромбанка

17.10.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Торговый эквайринг Белагропромбанка

Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Сегодня все, что входит в понятие «эквайерский бизнес Белагропромбанка», — обширнейшая сеть терминального оборудования в организациях торговли и сервиса, банкоматы и инфокиоски по всей стране, — представлено в банке на самом профессиональном, качественном и технологичном уровне.

Эквайринг позволяет организациям торговли и сервиса предоставить своим клиентам возможность оплачивать товары (работы и услуги) безналичным путем на терминальном оборудовании с использованием карточек, при бесконтактной оплате — с использованием различных платежных форм-факторов, например, часов, брелоков, колец, мобильных телефонов и др.

Белагропромбанк в рамках торгового эквайринга сотрудничает с основными поставщиками стандартного терминального оборудования в стране, устанавливает POS-терминалы таких компаний, как ОАО «Банковский процессинговый центр» и ООО «ТУССОН».

Торговый эквайринг от Белагропромбанка позволяет принимать к оплате все виды карточек и современных платежных устройств: смартфоны, часы, кольца, фитнес-браслеты. Данный тип оборудования поддерживает основные платежные системы: БЕЛКАРТ, Visa, Mastercard, UnionPay.

Сервис Белагропромбанка для приема платежей удобный и выгодный. Это:

  • отсутствие дополнительных платежей и абонентской платы;
  • бесплатная ежедневная отчетность;
  • тариф по договору эквайринга — от 0,79%.

Уже несколько лет Белагропромбанк предоставляет организациям торговли и сервиса возможность выдачи наличных с карточки путем установки терминального оборудования с выдачей наличных — так называемых «касс-банкоматов». Выгода этого вида эквайринга ощутима и для клиентов магазинов — держателей карточек, и для владельцев бизнеса. Более 2400 организаций оценили и активно пользуются эквайрингом с выдачей наличных от Белагропромбанка. Стабильно растет количество предпринимателей, понимающих, что дополнительная услуга выдачи наличных с карточки через кассу служит фактором повышения лояльности покупателей и увеличения товарооборота. Данный сервис активно используется круглый год, что в итоге положительно влияет на развитие торговых объектов в целом.

Справочно. На сегодня эквайринговая деятельность Белагропромбанка достигла высоких показателей:

более 36 000 зарегистрированных устройств в организациях торговли (сервиса),

более 2000 зарегистрированных интернет-ресурсов,

более 5500 терминалов, позволяющих выдавать наличные денежные средства в организациях торговли (сервиса),

574 банкомата, 244 инфокиоска, 531 терминал в кассах банка.

УНП 100693551

 

 
 
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Торговый эквайринг Белагропромбанка пользуется широким спросом в Беларуси: более девяти тысяч клиентов банка успешно работают с данным сервисом. Сегодня все, что...
 
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