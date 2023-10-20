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Незрячие программисты выпустились из колледжа в Беларуси

20.10.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Незрячие программисты выпустились из колледжа в Беларуси
 МТРК «Мир»

Дети с особенностями развития должны быть интегрированы в общество. Об этом заявила Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова во время визита в колледж цифровых технологий, передает телеканал «МИР 24».

Здесь обучаются студенты с нарушениями зрения, слуха и расстройствами аутистического спектра. В этом году впервые выпустили группу незрячих программистов. Всего в Минске шесть колледжей, которые обучают студентов с особенностями развития. В прошлом году все выпускники нашли работу по специальности.

«Низкий поклон преподавателям, педагогам, которые работают в этих учреждениях. Но для нас это очень важно. Важно потому что мы в Совете Республики создали консультативный совет, когда к нам обращаются, и мы рассматривали вопросы интеграции ребят с особенностями развития в общество. Это возможность работать, это возможность жить нормальной жизнью в социуме», – сказала Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

В Беларуси живут около 37 тысяч людей с особенностями психофизического развития. Из них 11% – несовершеннолетние. Им помогают интегрироваться в общество с полутора лет.



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Теги: Минск
 
 
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В Минске работают шесть колледжей, которые обучают студентов с особенностями развития.
 
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