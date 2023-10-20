Незрячие программисты выпустились из колледжа в Беларуси

«Низкий поклон преподавателям, педагогам, которые работают в этих учреждениях. Но для нас это очень важно. Важно потому что мы в Совете Республики создали консультативный совет, когда к нам обращаются, и мы рассматривали вопросы интеграции ребят с особенностями развития в общество. Это возможность работать, это возможность жить нормальной жизнью в социуме», – сказала Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

В Беларуси живут около 37 тысяч людей с особенностями психофизического развития. Из них 11% – несовершеннолетние. Им помогают интегрироваться в общество с полутора лет.