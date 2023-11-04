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Лукашенко: Ноты Литвы по вводу БелАЭС будут проигнорированы

04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Ноты Литвы по вводу БелАЭС будут проигнорированы
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Ноты Литвы по вводу Белорусской атомной электростанции будут проигнорированы. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время посещения энергообъекта, передает «МИР 24».

Он подчеркнул: соседняя страна неоднократно выступала против строительства БелАЭС, хотя объект возводился под наблюдением МАГАТЭ. Приглашали специалистов даже с закрытой в Литве Игналинской станции, но Вильнюс от диалога отказывается.

«Народ Литвы никакого отношения к этим бешеным не имеет. Поверьте, я знаю, что там происходит. Там верхушка живет сама по себе. Знаю даже дедушек и родителей тех, кто руководит Литвой. Это уже не первая нота. Пусть шлют. У нас места в унитазах хватает. Поэтому пускай присылают. Мы особо на эту тему не паримся», – сказал Лукашенко.

В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции обеспечивается в соответствии с самыми высокими международными стандартами, а межгосударственные связи, по мнению Александра Лукашенко, со временем восстановятся.

«И Литва, и Польша – они никуда не денутся. Основной принцип – соседи не могут жить плохо. Я всегда говорю: соседи от бога, их не выбирают. Бывают разногласия, ссоры и так далее – это преходящее время. Придут времена, когда мы будем жить с ними так, как это было всегда, и в советские времена. Поддерживайте отношения с литовцами, поляками, с ними не надо ссориться. Мы один народ фактически», – отметил Лукашенко.

Президент напомнил, что даже введение безвизового режима, который Беларусь ввела для граждан соседних европейских стран, их лидеры восприняли негативно.



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Теги: Минск
 
 
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Соседняя страна неоднократно выступала против строительства БелАЭС, хотя объект возводился под наблюдением МАГАТЭ, напомнил белорусский лидер.
 
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