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Лукашенко: Ноты Литвы по вводу БелАЭС будут проигнорированы
04.11.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ноты Литвы по вводу Белорусской атомной электростанции будут проигнорированы. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время посещения энергообъекта, передает «МИР 24».
Он подчеркнул: соседняя страна неоднократно выступала против строительства
В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции обеспечивается в соответствии с самыми высокими международными стандартами, а межгосударственные связи, по мнению Александра Лукашенко, со временем восстановятся.
Президент напомнил, что даже введение безвизового режима, который Беларусь ввела для граждан соседних европейских стран, их лидеры восприняли негативно.
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Соседняя страна неоднократно выступала против строительства БелАЭС, хотя объект возводился под наблюдением МАГАТЭ, напомнил белорусский лидер.
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