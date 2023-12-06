Жители Беларуси стали чаще пользоваться общественным транспортом

«Для машины очень сложные погодные условия, поэтому передвигаемся на общественном транспорте», – отметил житель города.

«Пользуемся каждый день общественным транспортом, потому что нужно ехать на учебу. Так как мы студенты, машины у нас пока что нет, поэтому это удобно», –рассказали местные жительницы.

Только в столице в день общественный транспорт перевозит больше миллиона человек. За машинами пристально следят в автопарках. Каждое утро – техосмотр и уборка. На линиях последние новинки белорусского производства – электробусы.

«Электробус – это новейший, инновационный транспорт, который совмещает в себе преимущества и автобуса, и троллейбуса. Он независим от контактной сети, маневрен, удобен», – отметила пресс-секретарь государственного предприятия «Минсктранс» Елена Громыко.

Такие электробусы производит отечественное предприятие. Зарядка у них бесконтактная. Водителю даже не нужно выходить из кабины. Меньше 10 минут хватает для одного рейса. За поломки не беспокоятся, производитель дает гарантию.

«У нас есть сервисная служба. Если это находится за пределами Беларуси, в далеких городах, мы стараемся там искать сервисного партнера, обучать его специалистов, заключать договор, и он выполняет наши функции. Мы контролируем его и оплачиваем его услуги», – сообщил заместитель гендиректора по инновационному развитию предприятия по производству электротранспорта Олег Быцко.

Недавно в столице появился единый проездной – тоже для удобства пассажиров. Он действует во время поездок на метро, в автобусе, троллейбусе и трамвае. Раньше за эти же деньги можно было купить билет лишь на два вида транспорта. Власти рассчитывают, что нововведение уменьшит и число безбилетников. Среднестатистический «заяц» – не студент или пенсионер, а работающий белорус от 35 до 45 лет.