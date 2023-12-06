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Жители Беларуси стали чаще пользоваться общественным транспортом
06.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусы стали чаще использовать общественный транспорт. Пассажиропоток с начала года вырос на 10%. Власти регулярно обновляют автопарк. Отечественные производители автобусов и троллейбусов выпускают новинки. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Водитель автобуса Оксана Белобровик за рулем уже давно, но в последнее время заметила: пассажиров стало больше. Аншлаг в салоне ее машины не только в час пик.
«Для машины очень сложные погодные условия, поэтому передвигаемся на общественном транспорте», – отметил житель города.
«Пользуемся каждый день общественным транспортом, потому что нужно ехать на учебу. Так как мы студенты, машины у нас пока что нет, поэтому это удобно», –рассказали местные жительницы.
Только в столице в день общественный транспорт перевозит больше миллиона человек. За машинами пристально следят в автопарках. Каждое утро – техосмотр и уборка. На линиях последние новинки белорусского производства – электробусы.
Такие электробусы производит отечественное предприятие. Зарядка у них бесконтактная. Водителю даже не нужно выходить из кабины. Меньше 10 минут хватает для одного рейса. За поломки не беспокоятся, производитель дает гарантию.
Недавно в столице появился единый проездной – тоже для удобства пассажиров. Он действует во время поездок на метро, в автобусе, троллейбусе и трамвае. Раньше за эти же деньги можно было купить билет лишь на два вида транспорта. Власти рассчитывают, что нововведение уменьшит и число безбилетников. Среднестатистический «заяц» – не студент или пенсионер, а работающий белорус от 35 до 45 лет.
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Только в столице в день общественный транспорт перевозит больше миллиона человек.
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