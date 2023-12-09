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В Минске прошел концерт к годовщине Союзного государства

09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

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Фото: МТРК «Мир»

В Минске на сцене Большого театра Беларуси впервые выступили лауреаты Международного конкурса имени Чайковского, который ранее прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочили к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, сообщает «МИР 24».

В программе выступление музыкантов из России и Беларуси, которые стали лауреатами в пяти номинациях: сопрано, флейта, кларнет, скрипка и фортепиано.

«Это лучшие таланты, но, что очень важно отметить, и России, и Беларуси, потому что таков был замысел, такова была вообще сама идея реализации творческих контактов именно двух стран», – поделилась генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

Также перед зрителями выступил специальный гость, народный артист России Сергей Ролдугин. Этот концерт – совместное мероприятие Министерства культуры Беларуси, Белорусского Большого театра и постоянного комитета Союзного государства.

«Договор о союзничестве между Россией и Беларусью был прозорливым шагом, который позволяет сегодня формированию очень серьезного центра силы, с одной стороны, и центра развития, потому что мы сегодня все говорим о развитии, о будущем, об устойчивом экономической развитии. И сегодня Беларусь и Россия демонстрируют, что они сильный союз», – рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

На сам конкурс в Санкт-Петербурге было подано более 740 заявок из 41 страны.



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Теги: Минск
 
 
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В программе выступление музыкантов из России и Беларуси, которые стали лауреатами в пяти номинациях.
 
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