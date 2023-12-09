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В Минске прошел концерт к годовщине Союзного государства
09.12.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске прошел концерт к годовщине Союзного государства" height="100%" width="670">
В Минске на сцене Большого театра Беларуси впервые выступили лауреаты Международного конкурса имени Чайковского, который ранее прошел в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочили к 24-й годовщине подписания Договора о создании Союзного государства, сообщает «МИР 24».
В программе выступление музыкантов из России и Беларуси, которые стали лауреатами в пяти номинациях: сопрано, флейта, кларнет, скрипка и фортепиано.
Также перед зрителями выступил специальный гость, народный артист России Сергей Ролдугин. Этот концерт – совместное мероприятие Министерства культуры Беларуси, Белорусского Большого театра и постоянного комитета Союзного государства.
«Договор о союзничестве между Россией и Беларусью был прозорливым шагом, который позволяет сегодня формированию очень серьезного центра силы, с одной стороны, и центра развития, потому что мы сегодня все говорим о развитии, о будущем, об устойчивом экономической развитии. И сегодня Беларусь и Россия демонстрируют, что они сильный союз», – рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
На сам конкурс в Санкт-Петербурге было подано более 740 заявок из 41 страны.
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В программе выступление музыкантов из России и Беларуси, которые стали лауреатами в пяти номинациях.
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