Погода в СНГ: в Беларуси разбушевался ветер, в Армению пришло похолодание

В Бишкеке теплеет с каждым днем. В столице Кыргызстана плюс 11. Осадков не ожидается. А вот в Нарынской области устойчивый минус.

Немало кыргызстанцев и туристов едут на озеро Ара-Коль. Оно находится недалеко от села Кочкор. Зимой водоем полностью замерзает. Полуметровая толщина льда позволяет устраивать катания на коньках и санках. Кроме активного отдыха, можно и порыбачить.

Армения



В Ереване плюс три и ветрено, в регионах ниже нуля. Местами метель, на дорогах гололедица. Все это следствие проникновения холодных арктических воздушных потоков с северо-запада. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание еще на несколько градусов.



Но такой погоде рады любители зимы и активного отдыха. В Цахкадзоре гостиницы работают со стопроцентной загруженностью. Как правило, любители скоростных спусков приезжают минимум на три дня.