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Погода в СНГ: в Беларуси разбушевался ветер, в Армению пришло похолодание
23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сразу в нескольких странах Содружества плюсовая температура. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Зимой в Беларуси пожароопасный сезон. На пульт диспетчерской службы ежедневно поступают сообщения о возгораниях в частных домах и квартирах. В некоторых случаях есть и погибшие. С начала года их уже несколько десятков. Причиной чаще всего становятся неисправные печи. Спасатели проводят рейды по подворьям и напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности.
В Бишкеке теплеет с каждым днем. В столице Кыргызстана плюс 11. Осадков не ожидается. А вот в Нарынской области устойчивый минус.
Немало кыргызстанцев и туристов едут на озеро Ара-Коль. Оно находится недалеко от села Кочкор. Зимой водоем полностью замерзает. Полуметровая толщина льда позволяет устраивать катания на коньках и санках. Кроме активного отдыха, можно и порыбачить.
Армения
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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