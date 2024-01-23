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Погода в СНГ: в Беларуси разбушевался ветер, в Армению пришло похолодание

23.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларуси разбушевался ветер, в Армению пришло похолодание
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сразу в нескольких странах Содружества плюсовая температура. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Беларуси из-за сильного ветра. Порывы достигают 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Местами возможна гололедица. На термометрах до плюс четырех градусов.

Зимой в Беларуси пожароопасный сезон. На пульт диспетчерской службы ежедневно поступают сообщения о возгораниях в частных домах и квартирах. В некоторых случаях есть и погибшие. С начала года их уже несколько десятков. Причиной чаще всего становятся неисправные печи. Спасатели проводят рейды по подворьям и напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности.

Кыргызстан

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В Бишкеке теплеет с каждым днем. В столице Кыргызстана плюс 11. Осадков не ожидается. А вот в Нарынской области устойчивый минус.

Немало кыргызстанцев и туристов едут на озеро Ара-Коль. Оно находится недалеко от села Кочкор. Зимой водоем полностью замерзает. Полуметровая толщина льда позволяет устраивать катания на коньках и санках. Кроме активного отдыха, можно и порыбачить.

Армения

В Ереване плюс три и ветрено, в регионах ниже нуля. Местами метель, на дорогах гололедица. Все это следствие проникновения холодных арктических воздушных потоков с северо-запада. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание еще на несколько градусов.

Но такой погоде рады любители зимы и активного отдыха. В Цахкадзоре гостиницы работают со стопроцентной загруженностью. Как правило, любители скоростных спусков приезжают минимум на три дня.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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