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Путин подтвердил планы отправки весной в космос белорусской космонавтки

29.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправки в полет на Международную космическую станцию (МКС) женщины-космонавта из Беларуси предстоящей весной.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», – заявил президент на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

В марте этого года к МКС отправится корабль «Союз МС-25». Ранее был оглашен состав экипажа: белоруска Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), россиянин Олег Новицкий и американский астронавт Трейси Дайсон.

Василевская и Новицкий отправятся в непродолжительный полет и вернутся на «Союзе МС-24». Миссия Дайсона продлится до сентября 2024 года, после чего гражданка США вернется на Землю вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле «Союз МС-25».

Ранее орбиту МКС подняли на два километра перед пересменкой «Союзов». Она запланирована на весну, говорится в сообщении Роскосмоса.



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В марте 2024 года к МКС отправится корабль «Союз МС-25». В экипаж войдут белоруска Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий...
 
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