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Путин подтвердил планы отправки весной в космос белорусской космонавтки
29.01.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправки в полет на Международную космическую станцию (МКС) женщины-космонавта из Беларуси предстоящей весной.
В марте этого года к МКС отправится корабль «Союз МС-25». Ранее был оглашен состав экипажа: белоруска Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), россиянин Олег Новицкий и американский астронавт Трейси Дайсон.
Ранее
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В марте 2024 года к МКС отправится корабль «Союз МС-25». В экипаж войдут белоруска Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), космонавт Роскосмоса Олег Новицкий...
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