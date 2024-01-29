Путин подтвердил планы отправки весной в космос белорусской космонавтки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин подтвердил планы отправки в полет на Международную космическую станцию (МКС) женщины-космонавта из Беларуси предстоящей весной.

«Идет подготовка белорусского космонавта для полета на российский сегмент МКС, это мероприятие запланировано на весну текущего года», – заявил президент на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

В марте этого года к МКС отправится корабль «Союз МС-25». Ранее был оглашен состав экипажа: белоруска Марина Василевская (дублер – Анастасия Ленкова), россиянин Олег Новицкий и американский астронавт Трейси Дайсон.