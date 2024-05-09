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Лукашенко с сыновьями возложил цветы к монументу Победы в центре Минска
09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В центре Минска состоялось возложение венков к монументу Победы в рамках республиканской акции «Беларусь помнит». В церемонии принял участие президент страны Александр Лукашенко, с ним, по традиции, были его сыновья.
Венки и цветы к памятнику также возложили представители госорганов, Национального собрания, судебного корпуса, силовых структур, общественных объединений, дипломатического корпуса, трудовых коллективов, молодежи, ветеранов и духовенства.
Жители Минска и гости города собрались на площади Победы. Многие пришли с государственными флагами, воздушными шарами, портретами героев Великой Отечественной войны и фронтовиков.
Ранее в этот день белорусский лидер присутствовал
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Венки и цветы к памятнику также возложили представители госорганов, Национального собрания, судебного корпуса и другие.
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