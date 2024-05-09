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Лукашенко с сыновьями возложил цветы к монументу Победы в центре Минска

09.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В центре Минска состоялось возложение венков к монументу Победы в рамках республиканской акции «Беларусь помнит». В церемонии принял участие президент страны Александр Лукашенко, с ним, по традиции, были его сыновья.

Венки и цветы к памятнику также возложили представители госорганов, Национального собрания, судебного корпуса, силовых структур, общественных объединений, дипломатического корпуса, трудовых коллективов, молодежи, ветеранов и духовенства.

Жители Минска и гости города собрались на площади Победы. Многие пришли с государственными флагами, воздушными шарами, портретами героев Великой Отечественной войны и фронтовиков.

Ранее в этот день белорусский лидер присутствовал на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Кроме того, лидеры стран СНГ возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. В числе высоких гостей на мероприятии также были лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.



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Теги: Минск
 
 
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Венки и цветы к памятнику также возложили представители госорганов, Национального собрания, судебного корпуса и другие.
 
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