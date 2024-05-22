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Развитие социальной сферы в Беларуси обсудили депутаты палаты представителей

22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие социальной сферы в Беларуси обсудили депутаты палаты представителей
 Фото: Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

В Беларуси решено искать новые подходы и механизмы стимулирования граждан к трудоустройству. Об этом заявил председатель палаты представителей Национального собрания страны Игорь Сергеенко. Депутаты обсудили в Минске развитие национальной системы соцсферы, сообщает «МИР 24».

Условия для повышения квалификации работников и их мотивации будут улучшать законодательно. Акцент делается также на государственное соцстрахование, социальное, пенсионное обеспечение и обслуживание жителей страны. Депутаты отметили, что человек с его заботами и интересами находится в центре внимания власти.

«Социально-трудовая сфера – это такой договор обязательств между государством и человеком. Человек – через уплату налогов, а государство – через предоставление льгот, гарантий и социальных услуг. Эта сфера регулируется сегодня через 20 законов, поэтому очень важно выстроить архитектуру направлений законодательства, практики и реализации», – отметила председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам Ирина Костевич.

Сейчас нижняя палата белорусского парламента готовится к рассмотрению двух законов в области социальной защиты о занятости населения и соцзащите ветеранов. В Конституции Беларуси за страной закреплен статус социального государства.



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Теги: Минск
 
 
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Акцент делается также на государственное соцстрахование, социальное, пенсионное обеспечение и обслуживание жителей страны.
 
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