Развитие социальной сферы в Беларуси обсудили депутаты палаты представителей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси решено искать новые подходы и механизмы стимулирования граждан к трудоустройству. Об этом заявил председатель палаты представителей Национального собрания страны Игорь Сергеенко. Депутаты обсудили в Минске развитие национальной системы соцсферы, сообщает «МИР 24».

Условия для повышения квалификации работников и их мотивации будут улучшать законодательно. Акцент делается также на государственное соцстрахование, социальное, пенсионное обеспечение и обслуживание жителей страны. Депутаты отметили, что человек с его заботами и интересами находится в центре внимания власти.

«Социально-трудовая сфера – это такой договор обязательств между государством и человеком. Человек – через уплату налогов, а государство – через предоставление льгот, гарантий и социальных услуг. Эта сфера регулируется сегодня через 20 законов, поэтому очень важно выстроить архитектуру направлений законодательства, практики и реализации», – отметила председатель постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Беларуси по труду и социальным вопросам Ирина Костевич.