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Развитие социальной сферы в Беларуси обсудили депутаты палаты представителей
22.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси решено искать новые подходы и механизмы стимулирования граждан к трудоустройству. Об этом заявил председатель палаты представителей Национального собрания страны Игорь Сергеенко. Депутаты обсудили в Минске развитие национальной системы соцсферы, сообщает «МИР 24».
Условия для повышения квалификации работников и их мотивации будут улучшать законодательно. Акцент делается также на государственное соцстрахование, социальное, пенсионное обеспечение и обслуживание жителей страны. Депутаты отметили, что человек с его заботами и интересами находится в центре внимания власти.
Сейчас нижняя палата белорусского парламента готовится к рассмотрению двух законов в области социальной защиты о занятости населения и соцзащите ветеранов.
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Акцент делается также на государственное соцстрахование, социальное, пенсионное обеспечение и обслуживание жителей страны.
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