Приграничные поезда начнут курсировать между Россией и Беларусью с 5 июня

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Движение приграничных пригородных поездов возобновляется с 5 июня между Россией и Беларусью, сообщает РИА «Новости» .

Всего будет два маршрута до станции Алеща – из Великих Лук и Новосокольников. Составы будут курсировать по средам. Время в пути составит три часа.

Сообщение по данным маршрутам было приостановлено десять лет назад, в 2014 году.