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Приграничные поезда начнут курсировать между Россией и Беларусью с 5 июня
31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Движение приграничных пригородных поездов возобновляется с 5 июня между Россией и Беларусью, сообщает
Всего будет два маршрута до станции Алеща – из Великих Лук и Новосокольников. Составы будут курсировать по средам. Время в пути составит три часа.
Сообщение по данным маршрутам было приостановлено десять лет назад, в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Минск и Челябинск связал
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Всего будет два маршрута до станции Алеща – из Великих Лук и Новосокольников.
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