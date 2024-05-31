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Приграничные поезда начнут курсировать между Россией и Беларусью с 5 июня

31.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Движение приграничных пригородных поездов возобновляется с 5 июня между Россией и Беларусью, сообщает РИА «Новости».

Всего будет два маршрута до станции Алеща – из Великих Лук и Новосокольников. Составы будут курсировать по средам. Время в пути составит три часа.

Сообщение по данным маршрутам было приостановлено десять лет назад, в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Минск и Челябинск связал прямой авиарейс. Пока полеты будут совершаться по вторникам, но для авиакомпании выдано разрешение на три рейса в неделю. Если новый маршрут оценят в обеих странах, полеты сделают чаще.



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Теги: Минск
 
 
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Всего будет два маршрута до станции Алеща – из Великих Лук и Новосокольников.
 
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