Премьер Беларуси: Евразийский межправсовет рассмотрит ряд чувствительных вопросов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы правительств стран Евразийского экономического союза встретились в городе Несвиж в Минской области. Они подвели итоги работы ЕАЭС за 10 лет. Юбилей подписания договора о ЕАЭС отмечали накануне.

«За прошедшие годы мы не раз убеждались в его правильности, ведь сопряжение усилий в рамках ЕАЭС обеспечило нашим экономикам динамичное развитие, а гражданам – устойчивый рост их благосостояния. Повестка сегодняшнего заседания включает целый ряд чувствительных вопросов, которые необходимо обсудить в узком составе и принять по ним решения», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.