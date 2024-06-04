|
Премьер Беларуси: Евразийский межправсовет рассмотрит ряд чувствительных вопросов
04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Это второе заседание Межправсовета ЕАЭС в этом году. Предыдущее прошло в феврале в Казахстане.
До заседания
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы правительств стран Евразийского экономического союза встретились в городе Несвиж в Минской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)