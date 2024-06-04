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Премьер Беларуси: Евразийский межправсовет рассмотрит ряд чувствительных вопросов

04.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер Беларуси: Евразийский межправсовет рассмотрит ряд чувствительных вопросов
 Фото: БЕЛТА

Главы правительств стран Евразийского экономического союза встретились в городе Несвиж в Минской области. Они подвели итоги работы ЕАЭС за 10 лет. Юбилей подписания договора о ЕАЭС отмечали накануне.

«За прошедшие годы мы не раз убеждались в его правильности, ведь сопряжение усилий в рамках ЕАЭС обеспечило нашим экономикам динамичное развитие, а гражданам – устойчивый рост их благосостояния. Повестка сегодняшнего заседания включает целый ряд чувствительных вопросов, которые необходимо обсудить в узком составе и принять по ним решения», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Работать главы правительств начали еще днем. Посетили китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и международную агропромышленную выставку. Там же обсудили продовольственную безопасность в ЕАЭС. Встреча продолжится завтра с участием делегаций.

Это второе заседание Межправсовета ЕАЭС в этом году. Предыдущее прошло в феврале в Казахстане.

До заседания делегации стран Евразийского экономического союза возложили цветы к «Кургану Славы» в Минске. На вершине архитектурной композиции четыре штыка-обелиска, облицованных титаном. Они символизируют четыре фронта, которые освобождали страну – 1-й, 2-й, 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский.



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Теги: Минск
 
 
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Главы правительств стран Евразийского экономического союза встретились в городе Несвиж в Минской области.
 
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