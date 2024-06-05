Погода в СНГ: в Беларуси ожидаются грозы, в Кыргызстане потеплело до плюс 30

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара и грозы ожидают жителей Московского региона. Воздух прогреется до плюс 29. Синоптики прогнозируют переменную облачность и похолодание до плюс 15 к вечеру. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».

Таджикистан

В Таджикистане – переменная облачность. В прогнозе – осадки. В столице сейчас свежо и ветрено. С утра в Душанбе уже прошел дождь, днем воздух прогреется до плюс 30. К ночи столбики термометров опустятся до 16 градусов. В предгорных и горных районах, а также на севере страны сохраняется угроза схода селей. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реках Зарафшан, Сурхоб, Яхсу, Кызылсу и в реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта. Спасатели просят жителей воздержаться от походов в горы, пока есть опасность.

Беларусь

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. В прогнозе синоптиков – грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду, температура воздуха – до плюс 26. Теплая и влажная погода стала идеальной для размножения мошек. В этом году их больше, чем обычно, и они атакуют жителей южных регионов страны. Целые полчища мошек можно встретить не только на улице, но и в квартирах. Такими видео белорусы активно делятся в соцсетях, а у некоторых укусы вызывают аллергию.

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