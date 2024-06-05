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Погода в СНГ: в Беларуси ожидаются грозы, в Кыргызстане потеплело до плюс 30
05.06.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара и грозы ожидают жителей Московского региона. Воздух прогреется до плюс 29. Синоптики прогнозируют переменную облачность и похолодание до плюс 15 к вечеру. О погоде в странах Содружества рассказали корреспонденты «МИР 24».
Таджикистан
В Таджикистане – переменная облачность. В прогнозе – осадки. В столице сейчас свежо и ветрено. С утра в Душанбе уже прошел дождь, днем воздух прогреется до плюс 30. К ночи столбики термометров опустятся до 16 градусов. В предгорных и горных районах, а также на севере страны сохраняется угроза схода селей. В ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды в реках Зарафшан, Сурхоб, Яхсу, Кызылсу и в реках, стекающих с южных склонов Гиссарского хребта. Спасатели просят жителей воздержаться от походов в горы, пока есть опасность.
Беларусь
В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. В прогнозе синоптиков – грозы. Порывы ветра при этом могут достигать 14 метров в секунду, температура воздуха – до плюс 26. Теплая и влажная погода стала идеальной для размножения мошек. В этом году их больше, чем обычно, и они атакуют жителей южных регионов страны. Целые полчища мошек можно встретить не только на улице, но и в квартирах. Такими видео белорусы активно делятся в соцсетях, а у некоторых укусы вызывают аллергию.
Лето только началось, а в Баку уже невыносимо жарко. Сейчас воздух прогрелся до 36 градусов, и это не предел. Столбики термометров поднимутся до плюс 38, но, несмотря на зной, купальный сезон в республике стартует только 15 июня, а пока пляжи продолжают готовить к открытию: на них установят зонтики, кабинки для переодевания и душевые, беседки, скамейки, шезлонги, мусорные контейнеры; оборудуют футбольные и волейбольные площадки. Пока на берегу Каспийского моря убирают мусор, а экологи проверяют качество воды.
Кыргызстан
В Кыргызстане жарко: воздух прогрелся до плюс 30, осадков не ожидается. Жители ищут прохлады в горах – там температура воздуха на несколько градусов ниже. Походы на природу иногда заканчиваются неожиданными встречами. Так, в заповеднике блогеры увидели пару бурых тянь-шанских медведей. Сейчас у хищников как раз брачный период, поэтому люди не стали мешать свиданию. Животные их не увидели.
Армения
Дожди и грозы в Армении взяли паузу. В республику вернулась жара. В Ереване и на юге республики, в Сюнике, плюс 35. Единственное спасение – прохладные водоемы и бассейны. Врачи и спасатели напоминают о правилах безопасности, а медики просят брать с собой воду, если день придется провести на улице или в помещении без кондиционера. Однако зной вскоре отступит. В горных регионах синоптики обещают осадки уже к пятнице, а в выходные в некоторых районах даже возможен град.
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В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Кыргызстане жарко – жители ищут прохлады в горах, где температура воздуха ниже.
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