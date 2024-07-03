|
Минск 1944. Освобождение
03.07.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинск 1944. Освобождение" height="100%" width="670">
Лукейко Владимир/ТАСС
Согласно плану «Барбаросса», через территорию Беларуси двигалась группа армий «Центр». В ее составе были две танковые группы – Гейнца Гудериана и Германа Гота. Еще накануне вторжения в Советский Союз Гитлер задал Гудериану вопрос: «Сколько нужно времени, чтобы дойти до Минска?». Не задумываясь, тот ответил: «Пять-шесть дней». И 28 июня 1941 года столица советской Беларуси была взята.
Минск находился в немецко-фашистской оккупации 1100 дней. Жилые дома были разрушены на 80 процентов, почти все предприятия, учреждения науки и культуры были уничтожены. За три года в концлагерях скончалось 755 тысяч человек.
Минская наступательная операция началась 29 июня 1944 года, а через несколько дней Красная армия ворвалась в город.
Хроника освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Красная армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков, смотрите в документальном фильме МТРК «Мир» ко Дню Независимости Республики Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)