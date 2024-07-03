Минск 1944. Освобождение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукейко Владимир/ТАСС

Согласно плану «Барбаросса», через территорию Беларуси двигалась группа армий «Центр». В ее составе были две танковые группы – Гейнца Гудериана и Германа Гота. Еще накануне вторжения в Советский Союз Гитлер задал Гудериану вопрос: «Сколько нужно времени, чтобы дойти до Минска?». Не задумываясь, тот ответил: «Пять-шесть дней». И 28 июня 1941 года столица советской Беларуси была взята.

Минск находился в немецко-фашистской оккупации 1100 дней. Жилые дома были разрушены на 80 процентов, почти все предприятия, учреждения науки и культуры были уничтожены. За три года в концлагерях скончалось 755 тысяч человек.

Минская наступательная операция началась 29 июня 1944 года, а через несколько дней Красная армия ворвалась в город.

«От Советского информбюро. 3 июля советские воины полностью освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу Советской Белоруссии – город Минск», – говорил тогда по радио диктор Юрий Левитан.