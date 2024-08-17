Головченко оценил новинки белорусской коммунальной техники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупнейший производитель техники в Беларуси показал новинки для строительной, лесной, коммунальной и сельскохозяйственной сферы. 10 образцов оценил премьер-министр страны, передает телеканал «МИР 24».

Роман Головченко ознакомился с уникальными экземплярами для совместного проекта минского холдинга с правительством Санкт-Петербурга. Коммунальную технику создали для использования в городе. Особенность в том, что одна машина может выполнять различные работы: от уборки улиц и заканчивая транспортировкой материалов. Такая универсальность поможет повысить эффективность работы коммунальных служб и снизить затраты на эксплуатацию.

«Это уникальные машины для Республики Беларусь, для постсоветского пространства. И самое главное, что я хочу отметить, что мы стремимся обеспечить технологическую независимость наших машин. То есть на сегодняшний момент в среднем на 75% наши машины состоят из деталей, узлов и агрегатов собственного производства. А если говорить про Союзное государство, то, наверное, до 100%», – уточнил первый заместитель генерального директора по маркетингу и продажам управляющей компании по производству техники Виталий Гмырак.

На новые модели техники уже поступили заказы. Основной рынок экспорта – в Россию. Однако компания развивает и другие направления. Например, со странами Азии и Африки. Есть крупные контракты с Бангладеш и Никарагуа. Технику белорусского производителя применяют в разных сферах. Например, сейчас помогает справиться с последствиями стихии буреломами в Гомельской и Могилевской областях.