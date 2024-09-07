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Какие вопросы рассмотрят на заседании Совета ЕЭК в Ереване?
07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Одним из главных вопросов станет выход на общий рынок нефти и газа. Сроки, которые ранее были для этого установлены, не выдерживаются, а значит, вопрос выйдет на новую волну дискуссий. Обсудят также снижение тарифов на роуминг во всех странах ЕАЭС и регулирование цен на медпрепараты.
В этом году ЕАЭС 10 лет. ВВП союза по итогам прошлого года вырос до 2,3 триллиона долларов. А в следующем году председательство в Союзе перейдет к Беларуси.
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В этом году ЕАЭС 10 лет. ВВП союза по итогам прошлого года вырос до 2,3 триллиона долларов.
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