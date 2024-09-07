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Какие вопросы рассмотрят на заседании Совета ЕЭК в Ереване?

07.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какие вопросы рассмотрят на заседании Совета ЕЭК в Ереване?
 Фото: МТРК «Мир»

В ЕАЭС работают над снижением цен на лекарства, тарифов на сотовую связь, стоимость перевозок. Эти вопросы рассмотрят на грядущем заседании Совета Евразийской экономической комиссии в Ереване. Об этом на встрече с вице-премьером Беларуси рассказал министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, передает «МИР 24».

Одним из главных вопросов станет выход на общий рынок нефти и газа. Сроки, которые ранее были для этого установлены, не выдерживаются, а значит, вопрос выйдет на новую волну дискуссий. Обсудят также снижение тарифов на роуминг во всех странах ЕАЭС и регулирование цен на медпрепараты.

«Еще одно направление – это пассажирские перевозки: не все гладко, не везде реализуются принципы конкуренции на этих рынках, потому тоже надо подходить внимательнейшим образом к таким рынкам и работать над их дальнейшим развитием, развитием конкуренции на этих рынках, чтобы услуги предоставлялись населению по минимальным ценам», – рассказал член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович.

В этом году ЕАЭС 10 лет. ВВП союза по итогам прошлого года вырос до 2,3 триллиона долларов. А в следующем году председательство в Союзе перейдет к Беларуси.



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В этом году ЕАЭС 10 лет. ВВП союза по итогам прошлого года вырос до 2,3 триллиона долларов.
 
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