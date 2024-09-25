Отправиться на теплоходную прогулку по реке Сож и прогуляться по зимнему саду: пять причин поехать в Гомель

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Город Гомель расположен на юго-востоке Беларуси и является вторым в стране по численности населения. Он раскинулся на берегу реки Сож, и есть минимум пять причин, чтобы посетить эти места.

Причина №1: прогулки на теплоходе

Большой популярностью у туристов и у самих гомельчан пользуются прогулки на теплоходе. Дело это сезонное, с весны по позднюю осень. Если в будние дни планируют четыре рейса, то в выходные всегда аншлаг, доходит до девяти. Продолжительность прогулки – 40 минут, и этого вполне достаточно, чтобы насладиться пейзажами.

Воды реки Сож считаются одними из самых чистых в Европе. Берег со стороны города впечатляет набережной, кстати, самой длинной в Беларуси, ее протяженность – 2880 метров. Формирование набережной началось в 1970-х годах, строили в три этапа – удлиняли, укладывали красивые дорожки с белорусским орнаментом, оформляли скульптурами. Одна из местных достопримечательностей – композиция «Лодочник».

«Это прародитель всех гомельчан – предводитель восточно-славянского племени радимичей сам Радим. По легенде, радимичи приплыли на сожские берега в конце Х века и основали древний Гомель», – рассказывает старший научный сотрудник Гомельского дворцово-паркового ансамбля Наталья Евтехова.

В лодке у Радима находится главный символ города – рысь. Если по всей Беларуси это грациозное животное встречается достаточно часто, то в Гомельской области рысь – редкий гость. И все же с 1855 года официальным указом Николая I именно это животное было размещено на гербе города.

Сами гомельчане считают набережную своеобразным балансом классики и современности: исторические объекты соседствуют с небольшими ресторанчиками и спортивными площадками. Это место теплых встреч и приятных прогулок.

Причина №2: пешеходный мост через Сож

Пешеходный мост через Сож открыли в 1970 году, до этого жители перебирались на противоположный берег на катере, курсирующем раз в час.

Строительство моста на высоких опорах шло постепенно: конструкцию наращивали над водой частями. Высоту и ширину пролетов спроектировали с учетом судоходства, но без казусов не обошлось.

«Существует история о том, что, когда центральная часть моста – арка – пришла в Гомель, чертежи еще не были готовы, – рассказывает главный хранитель фондов «Музея истории города Гомель» Анастасия Ропот. – Строителям объяснили ситуацию так: детали все есть, а чертежей нет. Но строить надо. Поэтому центральные элементы собирали на площади».

По мосту гомельчане и гости города могут пройти к пляжам, расположенным на другом берегу, или просто с высоты птичьего полета полюбоваться захватывающими видами на Сож, набережную и сам Гомель.

Причина №3: зимний сад

Красивейший зимний сад заложил в конце XIX века в помещениях бывшего сахарного завода Федор Паскевич. Прозрачная крыша и огромные венецианские окна иллюзорно расширяют пространство. Кажется, будто гуляешь в тропическом саду.

«Стены сохранились со времен создания зимнего сада, – отмечает экскурсовод Гомельского дворцово-паркового ансамбля Дарья Зыкова. – Это керамика со стеклянной поливой, которая создавала эффект пещеры и при этом нужна была для того, чтобы растения, например, колхидский плющ либо жасмин, могли плестись и цепляться по стенам. До сих пор здесь произрастает тот самый жасмин гималайский».

Старожилов в саду хватает, например, пальм. Они растут наряду с субтропическими растениями, а их здесь 18 видов. Самая старая пальма была посажена в 1888 году. Поддерживают образ тропического леса фонтаны и, конечно, птицы. В оранжерее обитают павлины и фазаны, которые создают звуки тропиков. Стоит выйти из зимнего сада, и сразу попадаешь практически в сердце города – на одну из самых знаковых улиц Гомеля.

Причина №4: прогуляться по Советской улице

Одна из старейших улиц города – Советская. Когда-то она называлась Чечерской, Почтовой и Шоссейной, Пробойной и Румянцевской и считалась самой шикарной улицей Гомеля. Эта улица была связана со всеми историческими событиями, которые происходили в городе в разные века. Главную роль в развитии Гомеля сыграла прокладка железной дороги в конце XIX века. Город начал бурно развиваться, в нем появилось множество промышленных предприятий – и потек капитал. Вместе с приходом капитала здесь начал витать дух роскоши. Появились красивые здания в стиле модерн и неоклассицизм, широкие тротуары, сверкающие витрины магазинов, открылись банки. Именно в Гомеле появился первый банк на территории современной Беларуси. Славилась улица и большим количеством доходных домов. Роскошными интерьерами блистала самая известная и респектабельная гостиница Гомеля «Савой». В ней были водопровод и телефон, коммерческий клуб, библиотека и даже синематограф.

Вдоль улицы располагались скверы, где гости и жители города любили проводить время. Кстати, многие из них сохранились до наших дней: улица Советская и сегодня не утратила колорит старого губернского города.

«Уже несколько лет мы реализуем проект «Открой Гомель». На многих памятниках архитектуры установлены таблички с QR-кодами. При наведении смартфона (при наличии интернета) можно увидеть всю историческую, архитектурную информацию о том или ином здании», – говорит директор «Музея истории города Гомель» Юлия Купреева.

Причина №5: смотровая площадка на заводской башне

Подняться на верх заводской башни – еще одна причина приехать в Гомель. Когда-то она выполняла функцию вытяжной трубы: в подземном помещении находилась котельная. В конце XIX века, когда Паскевичи перенесли свой сахарный завод в Добруш, башня стала центром притяжения горожан и гостей города. Сами Паскевичи решили превратить заводскую башню в место отдыха. Впоследствии, в советский период, башня работала как смотровая площадка. К счастью, в годы Великой Отечественной войны она не сильно пострадала.

Высота башни – 35 метров. Подняться наверх можно лишь по узкой винтовой лестнице, которая насчитывает 190 ступеней. Почувствовать головокружение и одышку проще простого, настолько крута и узка лестница. Два человека, идущие навстречу, не смогут разойтись.

Старинные улицы и дворцы, уникальные инженерные сооружения и памятники архитектуры, разливы рек и удивительная природа – все это Гомель. В этом городе обязательно стоит побывать.