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«Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров». Лукашенко раскритиковал вводящий санкции Запад
31.10.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира.
Говоря о напряженной международной обстановке, президент Беларуси назвал причины этого, а именно, санкции и давление. В век высоких технологий люди в некоторых странах по-прежнему голодают. Причем масштабы нехватки продовольствия на планете приближаются к послевоенным временам, обратил внимание глава государства.
В Минской конференции принимают участие около 600 участников из более чем 40 стран мира.
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«Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров». Лукашенко раскритиковал вводящий санкции Запад
Глава Беларуси выступил на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.
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