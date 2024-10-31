«Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров». Лукашенко раскритиковал вводящий санкции Запад

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Запреты Запада ставят под угрозу устойчивое развитие мира. Александр Лукашенко выступил на международной конференции по евразийской безопасности в Минске, сообщает «МИР 24».

Говоря о напряженной международной обстановке, президент Беларуси назвал причины этого, а именно, санкции и давление. В век высоких технологий люди в некоторых странах по-прежнему голодают. Причем масштабы нехватки продовольствия на планете приближаются к послевоенным временам, обратил внимание глава государства.

«При этом страны – экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию туда, где в ней остро нуждаются. А те, кто вводит санкции, не стесняются посещать беднейшие страны, чтобы попиариться на раздаче пирожков голодным детям. Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров. Будучи направленными на разрушение национальных экономик, в действительности санкции работают против простых людей», – отметил белорусский лидер.

В Минской конференции принимают участие около 600 участников из более чем 40 стран мира.