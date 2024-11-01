ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Увеличен прожиточный минимум, вступают в силу новые правила для таксистов: какие изменения с ноября ждут белорусов?

01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличен прожиточный минимум, вступают в силу новые правила для таксистов: какие изменения с ноября ждут белорусов?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уровень жизни белорусов растет. В стране в четвертый раз за год подняли прожиточный минимум. Этот показатель влияет на размер соцвыплат. Какие еще изменения ожидают белорусов с 1 ноября, отметила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Размер прожиточного минимума теперь составляет 437 белорусских рублей, это 12770 российских. От этого показателя зависят многие выплаты.

В очередной раз увеличились пособия, которые выплачиваются при рождении ребенка. Теперь за первенца родители получат 4378 белорусских рублей. Это 128 тысяч российских. Выросли и ежемесячные выплаты.

«Это государственные пособия семьям, воспитывающим детей, это различные доплаты к пенсиям, это пособия по уходу за инвалидом I группы и лицам, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пособия. Бюджет прожиточного минимума у нас пересматривается четыре раза в год, и вот, с начала года, с учетом ноябрьского повышения увеличение данной величины составило 19%», – рассказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Штин.

С начала месяца вступают в силу новые правила для таксистов и водителей маршрутного транспорта. Они должны внести свои данные в госреестр. Без этого работа будет незаконной.

С 1 ноября изменения коснутся и проезда на общественном транспорте. На электричках пенсионеры будут ездить за полную стоимость. Льготы на билеты вернутся через полгода, к дачному сезону.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размер прожиточного минимума теперь составляет 437 белорусских рублей, это 12770 российских. От этого показателя зависят многие выплаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МИД Беларуси: Минск и Будапешт значительно расширяют сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2024
Mir24.TV Belarus
01.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика