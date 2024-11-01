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Увеличен прожиточный минимум, вступают в силу новые правила для таксистов: какие изменения с ноября ждут белорусов?
01.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Уровень жизни белорусов растет. В стране в четвертый раз за год подняли прожиточный минимум. Этот показатель влияет на размер соцвыплат. Какие еще изменения ожидают белорусов с 1 ноября, отметила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Размер прожиточного минимума теперь составляет 437 белорусских рублей, это 12770 российских. От этого показателя зависят многие выплаты.
В очередной раз увеличились пособия, которые выплачиваются при рождении ребенка. Теперь за первенца родители получат 4378 белорусских рублей. Это 128 тысяч российских. Выросли и ежемесячные выплаты.
С начала месяца вступают в силу новые правила для таксистов и водителей маршрутного транспорта. Они должны внести свои данные в госреестр. Без этого работа будет незаконной.
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Увеличен прожиточный минимум, вступают в силу новые правила для таксистов: какие изменения с ноября ждут белорусов?
Размер прожиточного минимума теперь составляет 437 белорусских рублей, это 12770 российских. От этого показателя зависят многие выплаты.
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