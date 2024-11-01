Увеличен прожиточный минимум, вступают в силу новые правила для таксистов: какие изменения с ноября ждут белорусов?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уровень жизни белорусов растет. В стране в четвертый раз за год подняли прожиточный минимум. Этот показатель влияет на размер соцвыплат. Какие еще изменения ожидают белорусов с 1 ноября, отметила корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Размер прожиточного минимума теперь составляет 437 белорусских рублей, это 12770 российских. От этого показателя зависят многие выплаты.

В очередной раз увеличились пособия, которые выплачиваются при рождении ребенка. Теперь за первенца родители получат 4378 белорусских рублей. Это 128 тысяч российских. Выросли и ежемесячные выплаты.

«Это государственные пособия семьям, воспитывающим детей, это различные доплаты к пенсиям, это пособия по уходу за инвалидом I группы и лицам, достигшим 80-летнего возраста, а также социальные пособия. Бюджет прожиточного минимума у нас пересматривается четыре раза в год, и вот, с начала года, с учетом ноябрьского повышения увеличение данной величины составило 19%», – рассказала пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты Беларуси Ольга Штин.

С начала месяца вступают в силу новые правила для таксистов и водителей маршрутного транспорта. Они должны внести свои данные в госреестр. Без этого работа будет незаконной.



С 1 ноября изменения коснутся и проезда на общественном транспорте. На электричках пенсионеры будут ездить за полную стоимость. Льготы на билеты вернутся через полгода, к дачному сезону.