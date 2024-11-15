Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере производственной кооперации

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Минска и Астаны есть потенциал для создания большего количества совместных производств. Об этом заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко. Он провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Минске. Встреча прошла в узком и широком составах, передает телеканал «МИР 24».

Беларусь предлагает вместе производить спасательную технику и сельскохозяйственные погрузчики. Сегодня в сфере производственной кооперации уже запущены 14 проектов. Роман Головченко отметил: взаимодействие в сфере промышленности может стать драйвером к увеличению товарооборота . Этот показатель немного снизился за последнее время. Теперь необходимо направить усилия на его рост. С 2021 года объем взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном составил более чем миллиард долларов.

«Что касается поставок готовой продукции, белорусские предприятия готовы обеспечить потребности Казахстана в коммунальной, лесозаготовительной, дорожно-строительной технике, зерносушильных комплексах. Соответственно, наши производители готовы обеспечивать сопровождение ввода техники в эксплуатацию, обучение операторов, гарантийное и сервисное обслуживание на высочайшем уровне», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Считал бы необходимым провести совместную работу по диверсификации торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Мы готовы сотрудничать с Беларусью по всем направлениям, в том числе и по сельскому хозяйству, по глубокой переработке пшеницы и по другим направлениям, в строительной индустрии, в сфере высоких технологий, IT, в транзитно-транспортной сфере», – отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

После переговоров премьер-министр Казахстана оценил белорусский Парк высоких технологий. Разработчики трудятся там над созданием инновационных проектов в различных сферах – от сельского хозяйства до коммунального обслуживания. Астана заинтересована в обмене таким опытом.