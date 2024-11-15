ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере производственной кооперации

15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: Белорусское телеграфное агентство БелТА

У Минска и Астаны есть потенциал для создания большего количества совместных производств. Об этом заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко. Он провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Минске. Встреча прошла в узком и широком составах, передает телеканал «МИР 24».

Беларусь предлагает вместе производить спасательную технику и сельскохозяйственные погрузчики. Сегодня в сфере производственной кооперации уже запущены 14 проектов. Роман Головченко отметил: взаимодействие в сфере промышленности может стать драйвером к увеличению товарооборота. Этот показатель немного снизился за последнее время. Теперь необходимо направить усилия на его рост. С 2021 года объем взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном составил более чем миллиард долларов.

«Что касается поставок готовой продукции, белорусские предприятия готовы обеспечить потребности Казахстана в коммунальной, лесозаготовительной, дорожно-строительной технике, зерносушильных комплексах. Соответственно, наши производители готовы обеспечивать сопровождение ввода техники в эксплуатацию, обучение операторов, гарантийное и сервисное обслуживание на высочайшем уровне», – подчеркнул премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

«Считал бы необходимым провести совместную работу по диверсификации торговых потоков и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Мы готовы сотрудничать с Беларусью по всем направлениям, в том числе и по сельскому хозяйству, по глубокой переработке пшеницы и по другим направлениям, в строительной индустрии, в сфере высоких технологий, IT, в транзитно-транспортной сфере», – отметил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

После переговоров премьер-министр Казахстана оценил белорусский Парк высоких технологий. Разработчики трудятся там над созданием инновационных проектов в различных сферах – от сельского хозяйства до коммунального обслуживания. Астана заинтересована в обмене таким опытом.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские производители готовы поставлять казахстанским партнерам коммунальную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко проверил, как модернизируют инфраструктуру Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.11.2024
Mir24.TV Belarus
15.11.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика