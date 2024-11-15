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Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере производственной кооперации
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У Минска и Астаны есть потенциал для создания большего количества совместных производств. Об этом заявил глава правительства Беларуси Роман Головченко. Он провел переговоры с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Минске. Встреча прошла в узком и широком составах, передает телеканал «МИР 24».
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После переговоров премьер-министр Казахстана оценил белорусский Парк высоких технологий. Разработчики трудятся там над созданием инновационных проектов в различных сферах – от сельского хозяйства до коммунального обслуживания. Астана заинтересована в обмене таким опытом.
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Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили расширение сотрудничества в сфере производственной кооперации
Белорусские производители готовы поставлять казахстанским партнерам коммунальную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику.
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