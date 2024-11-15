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Погода в СНГ: температура воздуха стремительно падает в Беларуси, метели и гололедица в Казахстане
15.11.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно и
Казахстан
В Астане пасмурно и легкий снег. Днем минус два. Тем временем на западе, востоке и в центре Казахстана ожидаются метели и гололедица. Синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 регионах страны. Туманом накроет горные районы Алматинской области и сам Алматы.
У жителей южной столицы есть возможность увидеть редкую для ноября картину. В Алматинском зоопарке появились птенцы лебедей. Пока у них серое оперение, но уже скоро из «гадких утят» они превратятся в прекрасных и величественных птиц.
Кыргызстан
Последние два дня столица Кыргызстана в белой пелене. Из-за резкого перепада температур в основном это происходит по утрам. В ранние часы туман особенно густой. Горожане делятся видео с ним в социальных сетях. Аэропорт работает в штатном режиме.
Беларусь
В этот период птицы активно улетают на юг, но не всех пугают холода. Сотрудники Гродненского зоопарка заметили на своей территории черного аиста. Эта птица нелюдима, живет в труднодоступных местах, но сотрудников зверинца не побоялась. Теперь активно залетает в гости на сытный обед и кормится рыбой.
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