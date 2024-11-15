Погода в СНГ: температура воздуха стремительно падает в Беларуси, метели и гололедица в Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно и плюс три будет в пятницу в Москве . Самым теплым днем недели станет воскресенье. Воздух прогреется до семи градусов, что выше климатической нормы. О погоде в других городах и странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Астане пасмурно и легкий снег. Днем минус два. Тем временем на западе, востоке и в центре Казахстана ожидаются метели и гололедица. Синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 регионах страны. Туманом накроет горные районы Алматинской области и сам Алматы.

У жителей южной столицы есть возможность увидеть редкую для ноября картину. В Алматинском зоопарке появились птенцы лебедей. Пока у них серое оперение, но уже скоро из «гадких утят» они превратятся в прекрасных и величественных птиц.

Кыргызстан



В пятницу в Бишкеке потеплело. Воздух прогреется до плюс семи. Осадков не ожидается. Местами возможен туман.

Последние два дня столица Кыргызстана в белой пелене. Из-за резкого перепада температур в основном это происходит по утрам. В ранние часы туман особенно густой. Горожане делятся видео с ним в социальных сетях. Аэропорт работает в штатном режиме.

Беларусь



Заморозки и мокрый снег напоминают белорусам о скором приходе декабря. Температура воздуха стремительно понижается. В некоторых областях страны днем будет до минус двух градусов.

В этот период птицы активно улетают на юг, но не всех пугают холода. Сотрудники Гродненского зоопарка заметили на своей территории черного аиста. Эта птица нелюдима, живет в труднодоступных местах, но сотрудников зверинца не побоялась. Теперь активно залетает в гости на сытный обед и кормится рыбой.