Проехали 3800+ километров по стране!

Источник материала: ProBusiness

Впервые в Беларуси, вдохновленные энергией, харизмой и секретами успеха белорусских бизнес-леди, с 15 по 25 апреля «Про бизнес» провел «Неделю женского предпринимательства-2025» под эгидой Белинвестбанка.

Поводим первые итоги события, которое мы провели в масштабах всей страны!

► Стратовали в День рождения Белинвестбанка!

Неделю женского предпринимательства мы запустили 15 апреля — в день рождения Белинвестбанка.

Банк одним из первых в стране начал активную поддержку женского бизнеса. Работа в этой области направлена на то, чтобы вдохновить, поддержать внутреннюю мотивацию, раскрыть потенциал и помочь бизнес-леди реализовывать задуманное.

Поздравляем генерального партнера с 33-х летием! Желаем успехов и процветания! Новых клиентов и новых бизнес-вершин!

Неделя началась с визита к бизнес-леди, которые работают и живут Гродно и Гродненской области. Вместе со спикерами, в кейс-конференции приняли участие Роман Томкович (заместитель председателя правления Белинвестбанка) и Виктория Байран (руководитель центра поддержки и развития женского предпринимательства банка)





► Цифры Недели

В Неделе женского предпринимательства приняли участие 14 спикеров и зарегистрировалось 350+ бизнес-леди.

90% участниц — собственники и руководители бизнеса.

Мы проехали более 3800+ километров, выступая в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Гомеле, Минске!





► Темы Недели

Лидерство, стратегии роста и масштабирования

Продвижение и продажи

Тренды ИИ и работа с ними

Клиентский сервис

Секреты успешного нетворкинга и soft skill

Мы благодарим всех участников и гостей, партнеров и клиентов! Готовим для вас фотоотчет и материалы по итогам выступлений спикеров





Генеральный партнер: Белинвестбанк





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Партнер — 7 КАРАТ





Партнер — VPLAB





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