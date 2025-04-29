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Проехали 3800+ километров по стране!

30.04.2025 09:41 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Впервые в Беларуси, вдохновленные энергией, харизмой и секретами успеха белорусских бизнес-леди, с 15 по 25 апреля «Про бизнес» провел «Неделю женского предпринимательства-2025» под эгидой Белинвестбанка.

Поводим первые итоги события, которое мы провели в масштабах всей страны!

► Стратовали в День рождения Белинвестбанка!

Неделю женского предпринимательства мы запустили 15 апреля — в день рождения Белинвестбанка.

Банк одним из первых в стране начал активную поддержку женского бизнеса. Работа в этой области направлена на то, чтобы вдохновить, поддержать внутреннюю мотивацию, раскрыть потенциал и помочь бизнес-леди реализовывать задуманное.

Поздравляем генерального партнера с 33-х летием! Желаем успехов и процветания! Новых клиентов и новых бизнес-вершин!

Неделя началась с визита к бизнес-леди, которые работают и живут Гродно и Гродненской области. Вместе со спикерами, в кейс-конференции приняли участие Роман Томкович (заместитель председателя правления Белинвестбанка) и Виктория Байран (руководитель центра поддержки и развития женского предпринимательства банка)


► Цифры Недели

В Неделе женского предпринимательства приняли участие 14 спикеров и зарегистрировалось 350+ бизнес-леди.

90% участниц — собственники и руководители бизнеса.

Мы проехали более 3800+ километров, выступая в Гродно, Бресте, Витебске, Могилеве, Гомеле, Минске!


► Темы Недели

  • Лидерство, стратегии роста и масштабирования
  • Продвижение и продажи
  • Тренды ИИ и работа с ними
  • Клиентский сервис
  • Секреты успешного нетворкинга и soft skill

Мы благодарим всех участников и гостей, партнеров и клиентов! Готовим для вас фотоотчет и материалы по итогам выступлений спикеров


Генеральный партнер: Белинвестбанк


 

Партнер по автоматизации бизнеса — Битрикс24


Партнер — 7 КАРАТ


Партнер — VPLAB


Партнер — Lactoflorene



Партнер — Mon Etoil International


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ


Общественное объединение «Ассоциация нанимателей и предпринимателей», Витебск

Арт-Гродно


 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Впервые в Беларуси, вдохновленные энергией, харизмой и секретами успеха белорусских бизнес-леди, с 15 по 25 апреля «Про бизнес» провел «Неделю женского...
 
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