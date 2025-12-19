Кто и как создал «Снежную королеву» в ТРЦ Galleria Minsk

Источник материала: ProBusiness

Вот уже на протяжении нескольких лет белорусский бизнес вкладывается в декорации к каждому новому сезону. И если небольшим кофейнямдостаточно обрамить входнатуральной хвоей и блестящими шарами, то от крупных магазинов и торговых центров покупатели ждут настоящие шоу. В этом году всех удивил ТРЦ Galleria Minsk — «Снежная королева» высотой в несколько уровней появилась в сотнях новостей и рилсов. Инсталляцию сделала команда Dexter Show. Мы поговорили с основателем мастерской о работе с малыми бюджетами на старте, о бессонных ночах и о том, какие смыслы вкладываются в каждый подобный проект.

«Я ни разу не подумал о том, чтобы вернуться в найм»

За плечами Виталия Дембовского — Белорусская государственная академия искусств, работа в компании по организации праздников. Специалист с опытом в режиссуре, светорежиссуре и постановке шоу воплощал проекты во Франции, Малайзии, Казахстане, занял первое место на международном конкурсе Света и иллюминации в Одессе. Многому научившись, в 2017 г. мужчина решил уйти в собственное производство. Название для своей компании выбрал довольно необычным способом:

— В то время был популярен сериал про серийного убийцу-судмедксперта, он назывался «Декстер». Я подумал, что мы тоже в каком-то смысле «маньяки своего дела», с сумасшедшей энергией и смелыми подходами, поэтому назвал мастерскую Dexter Show.





Изначально предприниматель брался за небольшие проекты, например, делал компактные фотозоны. Позже начал подключаться к созданию декораций для концертов, фестивалей, стримов. Он отвечал за звуковую и световую режиссуру, видеоряд, проще говоря, создавал шоу за спинами артистов.

— Это была практически бесплатная работа, с малыми бюджетами, но огромным запалом. Я учился продавать, чувствовать клиентов, работать с возражениями, формировать стоимость проектов. Постепенно набралась команда из трех человек, появились партнеры, выросла прибыль. Несмотря на все трудности, я ни разу не подумал о том, чтобы вернуться в найм.

В 2019 г. один из известных минских торговых центров поставил перед Dexter Show задачу по достаточно сложной инсталляции с двигающимися фигурами. Команда продумала концепцию, подключила партнеров по свету и декору. Все получилось: открытие инсталляции собрало сотни гостей. Постепенно фокус команды сместился на работу с торговыми центрами и создание декораций для корпоративных ивентов. Сделали немало проектов с IT-компаниями, мобильными операторами, банками.























— Мы выбрали нишу эксклюзивных решений. Заказы уровня «масс-маркет» не берем, чтобы развиваться, не застаиваться. Один из моих любимых кейсов — наш механический орел с размахом крыльев на 18 метров на закрытии «Мотосезона», это было очень эффектно. С этими же заказчиками мы делали гигантского зубра: он выпрыгивал из-за сцены и впечатлял гостей. Чтобы все это воплотить, мы сплетаем в работе живопись, скульптуру, инженерию, физику и даже химию.

«Я могу приехать с эскизом на бумаге — и за полчаса убедить клиента»

В мастерской Виталия — множество деталей с уже реализованных проектов. Например, весной 2025 г. они украшали ТРЦ Galleria Minsk инсталляцией с цветами. Один из механических тюльпанов 40 тысяч раз открылся и столько же раз закрылся, пока был частью композиции, а теперь он напоминает о том, что умеет команда, всем гостям мастерской. Руководитель отмечает: систему, отвечающую за движение цветка, в Dexter Show придумали сами — никаких готовых механизмов с маркетплейсов.











За годы работы команда собрала впечатляющее портфолио. Соответственно, выросли и чеки:

— Если профессионал плохо знает себя самого, он плохо себя и оценивает. Опыт в нашей сфере с каждым годом стоит дороже. И если раньше на определенную задачу мне нужна была неделя, сейчас я могу выполнить ее за день. Стоимость нашей работы формируется на основе нескольких факторов. В первую очередь, это креатив — создание идеи тоже входит в бюджет, так как это и насмотренность, и творчество. Также стоимость включает расходы на материалы, на услуги подрядчиков. И, конечно, работу специалистов, которую просто невозможно подсчитать в часах. Все проекты уникальны, мы постоянно улучшаем элементы и общую картину в процессе. Работаем по ночам, поднимаемся в воздух, получаем много стресса. Да, я по-прежнему слышу вопросы наподобие «Почему так дорого?», но умею обосновать цену. Конечно, иногда мы можем подстроиться под небольшой бюджет, сделав, например, визуал или механику чуть проще.

Проекты Виталий продумывает в голове — от визуальной составляющей до материалов и сценических эффектов.

— Самое сложное в этом деле — решить, из чего будет сделана инсталляция, за счет чего она будет стоять, по каким принципам будут двигаться элементы. Многое «докручиваю», уже оказавшись на площадке.

Продажи в этом нестандартном бизнесе выстраиваются не только на опыте и ярком портфолио, но и на эмоциях.

— Я могу приехать с эскизом на бумаге — и за полчаса убедить клиента. Это обязательно живое общение, в котором есть энергетика и коннект, считывается уверенность меня и моей команды. С обратной стороны мы всегда ждем доверие. Каждый должен делать свою работу, если мы принимаемся за инсталляцию, значит, на нас можно положиться.





Бывает и наоборот, когда клиент приходит к Dexter Show со своей задумкой — а команда уже превращает ее в реальную инсталляцию.

— Так в прошлом году мы сделали змею высотой более 20 метров, украсившую ТРЦ Galleria Minsk. Инсталляция совместила сразу несколько смыслов. Она была и символом наступающего 2025 г., и известным персонажем белорусской мифологии — ужиным королем с золотой короной на голове. Источники света разместили снаружи и внутри конструкции, поэтому она получилась объемной, сияющей, издалека заметной. Монтировали на месте в течение 8 ночей. Помню, как трудно начинался процесс — первое «кольцо» змеи не сразу смогли правильно подвесить. Пришлось полностью снять, вывезти на магазинных тележках, взять тайм-аут на 2 дня — и переделать точки подвесов, чтобы сбалансировать конструкцию.

















Так обычно и выстраиваются процессы по созданию масштабных инсталляций. Сначала эскиз, согласование. После чего 3D-моделирование, макетирование. Команда заранее определяет, какие части и как будут соединяться между собой на месте монтажа — ведь в самой мастерской инсталляция может и не поместиться, т.е. детали нужно подготовить как идеальный конструктор, а на локации — скрепить. Здесь же, в мастерской, проходят испытания элементов, поскольку работы должны быть устойчивыми.

— Мы стараемся не загружать подробной информацией самого клиента, сообщаем ему лишь самое необходимое. Так же относимся и к мнению заказчика — да, мы всегда его выслушаем, но зачастую будем настаивать на своем, так как понимаем, что нужно конечному зрителю. Вся ответственность за внешний вид и качественное инженерное наполнение — на команде Dexter Show. Материалы мы заказываем у партнеров, за годы работы у нас сформировалась своя база поставщиков материалов и подрядчиков по услугам.





В бизнесе по созданию декораций есть своя сезонность. Пиковая нагрузка — в период перед Новым годом. Потом у команды есть возможность взять небольшие каникулы, после чего начинается сезон весенних заказов. Небольшой интервал — и снова масштабные новогодние проекты, эскизы к которым готовят уже летом.

«Монтировали "Снежную королеву" в течение 30 ночей. После закрытия ТРЦ команда приступала к работе»

В этом году о Dexter Show заговорили многие. Ведь именно они сделали ту самую инсталляцию высотой в 5 уровней по мотивам сказки «Снежная королева» в ТРЦ Galleria Minsk. Идею Виталий разработал сам. Посмотрел советский мультфильм, за час придумал концепцию, сделал эскиз. Весь процесс от рисунка до открытия занял полгода.

В мастерской «Снежную королеву» ни разу не собирали. Размеры инсталляции просто не позволили бы это сделать. По помещению расставили крупные элементы, такие как торс — и просто ежедневно работали с ними, сверяя поочередно все детали, определяя, на что дать больше нагрузки, а что, наоборот, облегчить. Все воплотила команда из трех человек, с поддержкой подрядчиков, специалистов по монтажу, в том числе и альпинистов, а также представителей торгового центра.

Монтировали уже на месте, в течение 30 ночей, хотя изначально планировали сделать это за 12. Но только на доставку всех составляющих из мастерской в торговый центр ушло около 2 недель. К счастью, монтаж начали раньше срока, поэтому открытие переносить не пришлось. Локацию для сборки огородили, закрыли ширмой. Каждую ночь после закрытия ТРЦ команда приступала к работе. С учетом того, что гипермаркет внутри работает до 2 часов ночи, один из проходов тоже специально закрывали, чтобы никто из поздних покупателей не увидел процесс монтажа. Работали в довольно стесненных условиях, по сути, даже не видя общей картины.





— Это не тот бизнес, которым можно руководить, сидя на диване. Я участвую во всех этапах, контролирую свою команду и подрядчиков. Если мне не понравится даже малозаметный элемент, я сниму его и буду исправлять. Например, во время сборки «Снежной королевы» детали не раз увозили обратно в мастерскую, чтобы там доработать их. Параллельно с этим планировали следующие этапы монтажа, переделывали тайминг, который то и дело сбивался. Получается, что после ночных смен мы толком не спали и днем.

Это специфика сферы: даже при высоком уровне мастерства рассчитать время и расписать все процессы невозможно. Здесь нет лекал и примеров, как, например, в строительстве и ремонте. Зато есть особая обратная связь от тысяч людей:

— После того, как минчане увидели Снежную королеву, внимания к нам определенно стало больше. И это приятно. Мы сделали не банальное и бездумное украшение, а вложили в инсталляцию определенную философию, проникли в сердца людей. Основная мысль, которую мне хотелось донести — «Любовь спасет мир». Позади Королевы — огромная масса «ледяного» фона, она символизирует жизненные сложности. А впереди — маленькая надежда в виде Герды на олене, залитая теплым светом и летящая навстречу страху.



Виталий считает, что инсталляция в торговом центре — это не просто украшение по сезону. В такой работе много смысловой нагрузки.

— Культура оформления торговых центров только начинает развиваться, процесс идет примерно на протяжении последних семи лет. И мы с командой делаем свой вклад в это направление. Кто-то считает, что с помощью инсталляций торговые центры конкурируют между собой. Я же думаю иначе — прямо сейчас зрители учатся понимать и видеть что-то большее, чем просто классические новогодние украшения с «елками и оленями». По сути, торговые центры приглашают людей на серьезные выставки с последующими обсуждениями и спорами, они просвещают своих посетителей, становятся музеями, где можно получить впечатления, а заодно погулять, поесть и купить что-то нужное.