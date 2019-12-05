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Депутаты выбрали спикером Андрейченко. Альтернативы не было

06.12.2019 17:24 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Владимир Андрейченко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, его заместителем стал Валерий Мицкевич.

Председатель Палаты представителей избирается путем тайного голосования. Кандидатуру Владимира Андрейченко поддержали 109 из 110 депутатов.

«Новый состав Палаты представителей - это настоящие патриоты, профессионалы. Уверен, что совместными усилиями мы будем результативно решать задачи по социально-экономическому развитию страны», - заявил Андрейченко после избрания.

Владимир Андрейченко избран спикером уже в четвертый раз: он был председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси четвертого, пятого и шестого созывов, сообщает БелТА.

Заместителем председателя Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва избран Валерий Мицкевич. Его кандидатуру предложил Андрейченко. Голосование вновь было безальтернативным и на этот раз единогласным.

С Андрейченко и Мицкевичем 5 декабря встретился Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

«Я бы очень хотел, чтобы они (депутаты) вам доверили [руководящие посты в Палате представителей седьмого созыва], — сказал им официальный лидер Беларуси. — Потому что он юрист, лучше не придумаешь, ты — аксакал и человек спокойный, уравновешенный. Но это уже дело депутатов».

До избрания в Палату представителей Валерий Мицкевич был судьей, замминистра юстиции, более десяти лет был заместителем главы Администрации президента.

Напомним, что парламентские выборы состоялись в Беларуси 17 ноября. Оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов.

 
 
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Владимир Андрейченко избран председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, его заместителем стал Валерий Мицкевич.
 
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