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Акции против интеграции с Россией проходят в Минске

07.12.2019 14:28 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией проходит в центре Минска.

Протестующие собрались в день, когда в Сочи проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Предполагается, что президенты будут решать важнейшие вопросы по интеграции и сотрудничества двух стран.

Акция демонстрируется на youtube-канале tut.by, в ней принимают участие примерно 300 человек.

В 11-30 на площади Независимости люди встали «живой цепью» по обе стороны проспекта.

Организаторы акции призывают выступать против Александра Лукашенко объединения с Россией. Сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец предложил не расходиться «до темна» и в воскресенье снова прийти на площадь.

Сотрудники милиции объявляют по мегафону, что акция несанкционированная, и предлагают разойтись.

«Живая цепь» собралась в колонну и двинулась по Октябрьской площади, на улице Володарского, с очень узкими тротуарами, кона вышла на проезжую часть и перекрыла движение.

После короткого митинга у Красного костела на площади Независимости Павел Северинец призвал протестующих пройти улицами старого города к площади Свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Несанкционированная акция оппозиции против углубления интеграции с Россией проходит в центре Минска.
 
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