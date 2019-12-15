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МИД сообщил, когда подешевеют визы для белорусов

16.12.2019 14:58 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Процедуры Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам.

Об этом заявил глава Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун 16 декабря.

По его словам, теперь дело за Еврокомиссией, которая просигнализирует о возможности «физически и юридически подписать это соглашение». Имеются в виду государственные процедуры по ратификации соглашений о реадмиссии и визах и обмен ретификационными грамотами.

По мнению Бегуна, можно говорить об убежденности во вступлении в силу обоих соглашений для Беларуси и стран ЕС. Это произойдет, по его словам, в начале 2020 года.

Совсем недавно, в октябре, глава представительства ЕС Дирк Шубель сообщил, что подписание соглашения об упрощении визового режима состоится в самое ближайшее. время.

30 мая 2019 года переговоры по подписанию договора об упрощении визового режима и реадмиссии завершились, однако между сторонами остались неулажнные вопросы, отметил ранее глава департамента по гражданству и миграции Беларуси Алексей Бегун. В частности, стороны так и не смогли подписать договор о реадмиссии.

Сейчас ускорение процесса приобретает важное значение, так как Совет Европейского союза принял изменения в Визовый кодекс, согласно которым шенгенская виза дорожает до 80 евро и меняются другие правила ее получения. Если же переговоры завершатся успешно и своевременно, шенгенская виза будет стоить для Беларуси 35 евро. 

 
 
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Процедуры Беларусь закончила все процедуры, касающиеся подписания соглашения с ЕС по визовым вопросам. Об этом заявил глава Департамента по гражданству и...
 
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