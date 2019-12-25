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СК возобновил дело об исчезновении Захаренко, возобновят ли дела других политиков?
26.12.2019 17:51 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу об исчезнувшем экс-министре МВД Юрии Захаренко.
Об этом
Теперь на следователя Варавко ложится большая ответственность, он будет проверять алиби людей, о которых упоминал Гаравский, в день исчезновения Захаренко и остальных пропавших политиков. Ему придется изучать информацию детально по минутам.
По мнению Волчека, дело возобновили из-за появления в DW громкого сюжета об экс-бойце СОБРа при МВД Юрия Гаравского. Последний признался, что участвовал в казни пропавших в 1999 году Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.
Напомним, сюжет с видео
По мнению Волчека, уголовные дела о похищении Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского также могут в скором времени восстановить. Ходатайства в СК об этом подавали родственники пропавших Светлана Завадская и Ирина Красовская 23 и 22 декабря соответственно.
Напомним, Александр Лукашенко в
По словам Лукашенко, бывший спецназовец может приехать в Беларусь под охраной представителей иностранных спецслужб, но пока никто не отвечает и не приезжает.
Напомним, бывший глава МВД Беларуси Юрий Захаренко, председатель ЦИК Беларуси Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский пропали бесследно весной и осенью 1999 года. Эти люди добивались отставки Александра Лукашенко.
По словам экс-командира СОБРа Дмитрия Павличенко, его часть не имела отношения к исчезновению оппозиционных политиков, а Юрий Гаравский никогда не служил в его спецподразделении. Рассказ Гаравского он назвл полным бредом.
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Следственный комитет возобновил расследование по уголовному делу об исчезнувшем экс-министре МВД Юрии Захаренко.
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