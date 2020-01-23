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Беларусь и Россия договорятся по нефтегазовым вопросам в ближайшее время

23.01.2020 12:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Россия должны найти оптимальные решения по нефтегазовым вопросам.

Об этом сообщил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев 23 января в Минске, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на некоторые различия в подходах, стороны должны найти оптимальные решения, которые устроят обе стороны.

Мезенцев отметил, что Россия готова компенсировать ущерб от поставок загрязненной нефти в апреле прошлого года. Он добавил, что потери, причиненные нефтеперерабатывающим заводам, подтверждены документально.

Позиция России показывает «приверженность союзническим отношениям», сказал дипломат. По его словам, согласованные сторонами подходы касаются «определения окончательных размеров предстоящих выплат».

Это говорит о том, что стороны готовы «слышать аргументы друг друга, учитывать взаимные интересы».

В то же время, «Интерфакс-Запад», ссылаясь на свои источники, сообщает, что на белорусские НПЗ в январе поступят около 400 тысяч тонн, в том числе 310 тысяч тонн на «Нафтан» и около 90 тысяч тонн на Мозырский НПЗ».

В концерне «Белнефтехим» не уточнили такие объемы, но подтвердили, что на оба НПЗ поступает нефтяное сырье.

«По-прежнему обеспечивается полное удовлетворение потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах. Поставки на внешние рынки открыты», - добавил представитель концерна.

Напомним, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин таки не смогли договориться о цене и поставках нефти в 2020 году. Даже после нескольких встреч вопрос не был решен. В результате с 1 января подача нефти на белорусские НПЗ была остановлена.

После этого Беларусь начала искать альтернативные варианты поставок. При этом страны-соседи предлагают помощь в транзите.

Так, 16 января премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш во время переговоров с Александром Лукашенко подтвердил возможность поставок нефти в Беларусь «со всего мира» через латвийские порты.

21 января Беларусь закупила партию норвежской нефти объемом 80 тысяч тонн для переработки на ОАО «Нафтан».

Ранее сообщалось, что группа компаний «Сафмар», принадлежащая российскому бизнесмену Михаилу Гуцериевупоставит в Беларусь в январе 750 тысяч тонн нефти.

Вариантом пути поставок азербайджанской нефти в Беларусь может стать украинский нефтепровод Одесса-Броды.

Однако российская нефть была бы для Беларуси наиболее выгодна. На совещании по нефтегазовым вопросам Лукашенко заявил, что с рынка РФ Беларусь будет стремиться получать 30-40% от объемов нефти, необходимых для страны.

 
Теги: Минск
 
 
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