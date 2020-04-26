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Александр Лукашенко принял участие в Республиканском субботнике
27.04.2020 06:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЕще одна традиция, непосредственным участником которой всегда становится наш Президент, - Республиканский субботник. Раз уж в эти дни Глава государства находится в командировке на юге страны, то и локацию для трудовой субботы выбирали по пути!
Александр Лукашенко восстанавливал лесной массив на территории Национального парка "Припятский"А помогали ему в этом люди, которые и так трудятся с Президентом каждый день: сотрудники Администрации и протокола, помощники, телеведущие и журналисты. К благому делу подключились и сами местные жители.
Уже второй день на информационных лентах это событие в топе. Причем рейтинг и просмотры растут, в том числе благодаря четвероногому помощнику, которого Президент взял с собой на субботник! Уже после работы
Кстати,
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Еще одна традиция, непосредственным участником которой всегда становится наш Президент, - Республиканский субботник. Раз уж в эти дни Глава государства находится...
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